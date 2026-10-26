बल्ला दिखा रहे गंभीर, गौर से देख रहे वैभव... क्या है इस तस्वीर का राज?

India vs New Zealand 3rd T20I: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के हाथ में बल्ला है. बगल में खड़े 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की नजरें उस पर टिकी हैं, जबकि संजू सैमसन भी पास खड़े होकर इस पल को देख रहे हैं. तस्वीर में क्या बात हो रही है, यह साफ नहीं है, लेकिन भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 से पहले इसने एक दिलचस्प सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. क्या वैभव की बैटिंग पोजिशन बदलने वाली है? क्या उन्हें फिर से ओपनिंग का मौका मिलेगा या टीम मैनेजमेंट उन्हें नंबर-3 पर ही आजमाएगा?

और पढ़ें

इस सवाल की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि वैभव को दूसरे टी20 में मौका तो मिला, लेकिन वह अपनी छाप नहीं छोड़ सके. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार, 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में होने वाले तीसरे मुकाबले में उनके पास एक और मौका होगा. भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है और उसकी नजरें सीरीज पर कब्जा जमाने पर हैं.

गंभीर के हाथ में बल्ला, वैभव की नजरें... क्या है राज?

तस्वीर में गंभीर के हाथ में बल्ला है और वैभव उसे गौर से देख रहे हैं. संजू सैमसन भी पास में खड़े हैं. ऐसा लग रहा है कि गंभीर वैभव को बैटिंग के टिप्स दे रहे हैं. हालांकि, तस्वीर से यह साफ नहीं है कि उनके बीच क्या बात हो रही है. फिर भी, मैच से पहले इस तस्वीर ने वैभव की बैटिंग पोजिशन को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है.

Advertisement

आखिर वैभव की पहचान ही ऐसी बल्लेबाजी है, जिसमें वह शुरुआत से गेंदबाजों पर हमला बोलने की कोशिश करते हैं. उनकी उम्र महज 15 साल है, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने आक्रामक अंदाज से अपनी अलग पहचान बनाई है. ऐसे बल्लेबाज को किस नंबर पर उतारा जाए, यह टीम मैनेजमेंट के लिए रणनीति का सवाल है.

नंबर-3 पर फुस्स हुए वैभव, अब ओपनिंग की बारी?

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में ईशान किशन की गैरमौजूदगी में वैभव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. मगर टीम ने उन्हें ओपनिंग की बजाय नंबर-3 पर भेजा. वह आठ गेंदों में सिर्फ चार रन बनाकर आउट हो गए. यह छोटी पारी थी, लेकिन इसके बाद उनकी बैटिंग पोजिशन पर चर्चा तेज हो गई.

वैभव ने एशियन गेम्स में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की थी. उस टूर्नामेंट में संजू सैमसन को नंबर-3 पर बल्लेबाजी करनी पड़ी थी. ऐसे में सवाल उठा कि क्या भारत को उसी संयोजन पर लौटना चाहिए, जिसमें वैभव को पारी की शुरुआत करने का मौका मिले.

पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी दूसरे टी20 के बाद वैभव को नंबर-3 पर भेजने के फैसले पर सवाल उठाए. उनका मानना था कि युवा बल्लेबाज को ऐसी भूमिका में उतारना बेहतर होगा, जहां वह अपनी स्वाभाविक आक्रामकता के साथ खेल सके. पूर्व भारतीय स्पिनर मुरली कार्तिक ने भी कहा कि वैभव की ताकत ओपनिंग में है और बीच के ओवरों में उतरने की भूमिका उनके लिए अपेक्षाकृत नई है.

Advertisement

ईशान बाहर, क्या मिलेगी मनचाही पोजिशन?

भारत को तीसरे टी20 से पहले झटका लगा है. ईशान किशन चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मुकाबला भी नहीं खेलेंगे. बीसीसीआई के मुताबिक, पहले टी20 के दौरान उनकी दाईं जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था. वह अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और मेडिकल टीम उनकी रिकवरी पर नजर रख रही है. कुमार कुशाग्र टीम के साथ बने रहेंगे.

ईशान की गैरमौजूदगी से वैभव को एक और मौका मिलने की संभावना मजबूत हुई है. हालांकि, मौका मिलना और अपनी पसंदीदा पोजिशन पर उतरना दो अलग बातें हैं. भारत के पास अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रूप में ओपनिंग के स्थापित विकल्प हैं. दोनों ने सीरीज के पहले मैच में भी उपयोगी पारियां खेली थीं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट शायद इस सफल संयोजन को छेड़ने से बचना चाहे.

लेकिन वैभव को नंबर-3 पर बनाए रखने का मतलब होगा कि उन्हें एक बार फिर अपनी भूमिका के मुताबिक ढलना होगा. सवाल यह भी है कि क्या एक छोटी पारी के आधार पर उनकी जगह तय होनी चाहिए या टीम को उन्हें उस पोजिशन पर आजमाना चाहिए जहां वह पहले अपनी आक्रामक बल्लेबाजी दिखा चुके हैं?

सीरीज जीतने की दहलीज पर भारत, वैभव के बैटिंग नंबर पर घमासान!

Advertisement

भारत ने शुरुआती दोनों टी20 मुकाबले चार-चार विकेट से जीते हैं. वेलिंगटन में जीत मिलते ही टीम इंडिया पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर लेगी. यानी कप्तान और कोच के सामने सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है, लेकिन टीम संयोजन को लेकर भी कुछ सवाल हैं.

क्या अभिषेक और संजू की ओपनिंग जोड़ी बरकरार रहेगी? क्या वैभव को फिर नंबर-3 पर उतरना होगा? या टीम मैनेजमेंट उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका देकर उनकी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना चाहेगा?

फिलहाल तस्वीर इन सवालों का जवाब नहीं देती. गंभीर के हाथ में बल्ला और वैभव की उस पर टिकी नजरें बस एक दिलचस्प दृश्य हैं. असली जवाब वेलिंगटन में टीम की प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर से मिलेगा. तस्वीर का राज चाहे जो हो, तीसरे टी20 में वैभव की भूमिका पर सबकी नजरें जरूर रहेंगी.

---- समाप्त ----