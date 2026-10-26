अपनी ही सीज बाइक पुलिस चौकी से चुरा ले गए दो मजदूर, हिमाचल के हमीरपुर में दोनों अरेस्ट

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक पुलिस चौकी से अपनी जब्त की गई बाइक चुराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार देर रात करीब 1.30 बजे हुई, जब दो युवक चौकी के परिसर में घुसे और बाइक लेकर भाग गए.

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सोमवार सुबह घटना का पता चलने पर पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की और जांच के बाद दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया.

दोनों संदिग्धों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले दिनेश और प्रमोद को गिरफ्तार किया, जो पट्टा इलाके में मजदूरी का काम करते हैं. वहीं बताया जा रहा है कि चोरी हुई गाड़ी अभी तक बरामद नहीं हुई है.

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बता दें, 21 अक्टूबर को पुलिस ने पट्टा इलाके में दिनेश की बाइक जब्त की थी, क्योंकि गाड़ी चला रहे प्रमोद जरूरी कागजात नहीं दिखा पाए थे. इसके बाद पुलिस टीम ने गाड़ी को जब्त कर दिया.

पुलिस ने बताया कि बाद में उन्होंने चौकी परिसर से ही जब्त की गई यह गाड़ी चुरा ली. सुबह परिसर से बाइक गायब मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की. उन्होंने CCTV फुटेज देखी और संदिग्धों की तलाश शुरू की.

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जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोनों युवकों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे और काम पर भी नहीं आए थे. आगे की जांच के बाद दोनों लोगों को पट्टा में गिरफ्तार कर लिया गया.

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