रात 12 बजे बार में पहुंचा था कल्याण बैंसला, सुबह तक पार्टी... महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले पर बड़ा खुलासा

गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान (सिया) को टक्कर मारने के मामले में SIT की जांच जारी है. जांच के दौरान सामने आया है कि आरोपी कल्याण बैंसला वारदात से पहले अपने दोस्तों के साथ गुरुग्राम के एक क्लब में गया था. पुलिस के मुताबिक, वह रातभर क्लब में पार्टी करने के बाद सुबह वहां से निकला था. इसके बाद वह गोल्फ कोर्स रोड की तरफ गया, जहां उसकी मुलाकात शिवानी उर्फ सिया से हुई. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मामला सड़क हादसे तक पहुंच गया.

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SIT सूत्रों के मुताबिक, कल्याण बैंसला अपने तीन दोस्तों के साथ रात करीब 12 बजे सेक्टर 25 स्थित एम्पायर क्लब बार एंड लाउंज पहुंचा था. चारों ने वहां रातभर पार्टी की और सुबह 6 बजे के बाद क्लब से बाहर निकले. पुलिस अब क्लब में बिताए गए समय और वहां से निकलने के बाद आरोपियों की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है. इसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने क्लब प्रबंधन को नोटिस जारी किया है. पुलिस ने क्लब से घटना की तारीख का DVR डेटा सौंपने को कहा है, ताकि CCTV फुटेज की जांच की जा सके.

गोल्फ कोर्स रोड पर शिवानी से कहासुनी

पुलिस की जांच में सामने आया है कि क्लब से निकलने के बाद कल्याण बैंसला और उसके साथी गोल्फ कोर्स रोड की तरफ गए थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात महिला बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया से हुई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शिवानी और आरोपी के बीच पहली कहासुनी सेक्टर 53 मेट्रो स्टेशन के पास हुई थी. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और आरोपी ने अपनी कार से बाइकर्स का पीछा किया. SIT सूत्रों के मुताबिक, कार ने करीब दो किलोमीटर तक महिला बाइकर का पीछा किया था.

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SIT की जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात के समय कार कल्याण बैंसला ही चला रहा था. उसके साथ कार में तीन दोस्त मौजूद थे, जबकि उसका चचेरा भाई लवनीश बगल वाली सीट पर बैठा था. आरोप है कि लवनीश ने ही कल्याण को महिला बाइकर का पीछा करने के लिए उकसाया था. पुलिस अब कार में सवार अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. हालांकि, घटना के समय कार में मौजूद सभी लोगों की भूमिका और उनके बयानों की पुष्टि पूछताछ के बाद ही हो सकेगी.

नशे में गाड़ी चलाने के आरोप

SIT सूत्रों के मुताबिक, कल्याण बैंसला क्लब में रातभर पार्टी करने के बाद शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था. पुलिस ने आरोपी के नशे में होने की पुष्टि के लिए उसके ब्लड और यूरिन सैंपल लेबोरेटरी भेजे हैं. अब पुलिस को इन सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था या नहीं. फिलहाल इस संबंध में पुलिस की जांच जारी है और लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

क्लब की CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 25 स्थित एम्पायर क्लब बार एंड लाउंज से घटना की तारीख का DVR डेटा मांगा है. इसके लिए क्लब प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है. पुलिस इस फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी और उसके दोस्त क्लब में कब पहुंचे और कब वहां से निकले. इसके साथ ही पुलिस क्लब से निकलने के बाद आरोपियों की गतिविधियों की जानकारी भी जुटा रही है. जांच में CCTV फुटेज अहम सबूत साबित हो सकती है.

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पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की फुटेज भी जांची है. जांच के मुताबिक, टक्कर से पहले कल्याण बैंसला और बाइकर्स के ग्रुप के बीच काफी देर तक बहस और कहासुनी हुई थी. पुलिस इस फुटेज के जरिए विवाद की शुरुआत से लेकर टक्कर होने तक की घटनाओं का क्रम समझने की कोशिश कर रही है. वहीं, पीड़िता शिवानी उर्फ सिया ने अपनी पूरी राइड का रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज SIT को सौंप दिया है. पुलिस अब इस वीडियो और CCTV फुटेज का मिलान कर रही है, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सके.

कार में मौजूद दो अन्य लोगों को नोटिस

इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कार में सवार दो अन्य लोगों को भी जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है. पुलिस जल्द ही दोनों के बयान दर्ज करेगी. उनके बयान और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा. पुलिस दुर्घटना में शामिल कार के मूल मालिक का बयान भी आधिकारिक तौर पर दर्ज करने जा रही है. इससे पुलिस को कार के इस्तेमाल और घटना से जुड़े दूसरे तथ्यों की जानकारी मिलने की उम्मीद है.

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हिरासत पर पूछताछ के बाद फैसला

गुरुग्राम पुलिस अब कार में सवार दो अन्य आरोपियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है. पुलिस के मुताबिक, बैंसला भाइयों की हिरासत बढ़ाने को लेकर फैसला इन दोनों से पूछताछ के बाद लिया जाएगा. यदि पूछताछ के दौरान कोई नया सबूत या तथ्य सामने आता है, तो पुलिस बैंसला भाइयों की आगे की हिरासत मांग सकती है. ऐसी स्थिति में पुलिस दोनों भाइयों को आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है. फिलहाल पुलिस का ध्यान मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान और डिजिटल सबूत जुटाने पर है.

क्राइम सीन रीक्रिएशन

SIT इस मामले में डिजिटल सबूतों के साथ-साथ घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है. बीती रात पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन रीक्रिएट किया था. इसका मकसद घटना के समय कार और बाइक की स्थिति तथा टक्कर से पहले हुई गतिविधियों को समझना था. पुलिस पीड़िता द्वारा सौंपे गए वीडियो, CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर घटना का पूरा क्रम तैयार कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर अंतिम फैसला करेगी.



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