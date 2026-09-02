Odia Lau Dalma recipe: 1 कप मूंगदाल से बनाएं ओडिशा की फेमस लौकी दाल, रोटी-चावल के साथ लगेगी टेस्टी, नोट करें रेसिपी
लौकी स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन बच्चे इसे खाने में अक्सर नखरे करते हैं. अगर आप भी लौकी की पुरानी सब्जियों से बोर हो गए हैं, तो ओडिशा की फेमस लौ दालमा रेसिपी जरूर ट्राई करें. भुनी मूंग दाल, कद्दूकस नारियल और हल्के मसालों से बनी यह स्वादिष्ट दाल सेहतमंद और बनाने में बेहद आसान है.
Odia Lau Dalma recipe: लौकी का नाम सुनते ही लोग मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन यह हमारी सेहत के लिए बहुत कमाल की चीज है. लौकी को आपने कई तरीके से खाया होगा, आलू-लौकी की सब्जी हो या फिर लौकी के कोफते या फिर लौकी के कबाब हो. मगर आज हम आपको लौकी की एक ऐसी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बच्चे भी मांग-मांगकर खाएंगे. हम बात कर रहे हैं लौ दालमा की, जो ओडिशा की पॉपुलर रेसिपी है.
उड़िया रेसिपी को लौकी, मूंग दाल, चीनी, नमक और हल्के मसालों से बनाया जाता है और यह बहुत सेहतमंद भी होती है. अगर आपके बच्चे भी लौकी खाने में मुंह बनाते हैं तो आप उनको मूंग दाल में मिलाकर बना सकते हैं, जिसका स्वाद भी हटकर होता है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. लंच और डिनर में जब आपको झटपट कुछ बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.
सबसे पहले मूंग दाल को एक पैन में बिना तेल-घी के स्लो गैस पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इससे दाल में अच्छी खुशबू और स्वाद आएगा. भुनी हुई दाल को ठंडा होने दें और फिर पानी से अच्छी तरह धो लें.
अब दाल को एक बर्तन में डालें. इसमें हल्दी और थोड़ा नमक मिलाकर पानी डालें और पकने के लिए रख दें. जब दाल करीब-करीब पक जाए, तो इसमें कटे हुए आलू और लौकी डाल दें. सब्जियों को तब तक पकाएं, जब तक आलू और लौकी नरम न हो जाएं.
दाल और सब्जियां अच्छी तरह पकने के बाद गैस बंद कर दें और इसे एक तरफ रख दें. फिर तड़के के लिए कड़ाही में घी गर्म करें.
घी गरम होने पर जीरा, सूखी लाल मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें. अदरक की कच्ची महक खत्म होने तक इसे कुछ सेकंड भूनें.
इसके बाद तैयार दाल और सब्जियों को कड़ाही में डालकर अच्छी तरह मिला दें. इसे तेज फ्लेम पर ज्यादा देर न पकाएं, बस करीब एक मिनट तक गर्म करें. अब स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी चीनी डालें.
आखिर में भुना जीरा पाउडर, कद्दूकस किया हुआ नारियल और हरा धनिया डालकर दाल को गार्निश करें.
लौ दालमा को ऐसे परोसें
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गरमागरम उड़िया स्टाइल लौकी दाल को चावल या रोटी के साथ परोसें. इसके साथ में पापड़ और अचार मिल जाए तो स्वाद दोगुना हो जाएगा.