दिल्ली: मोहन गार्डन में स्कूल के बाहर 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, एक अन्य छात्र घायल

दिल्ली के मोहन गार्डन में बुधवार शाम एक सरकारी स्कूल के बाहर 17 साल के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक 12वीं कक्षा में पढ़ता था. स्कूल की छुट्टी होने के कुछ ही देर बाद छात्रों पर हमला किया गया. इस दौरान एक अन्य छात्र के साथ भी मारपीट की गई. पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और हमले के पीछे की वजह का पता लगा रही है.

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह घटना बुधवार शाम करीब 6:30 बजे हुई, जब दोनों छात्र स्कूल परिसर से बाहर निकल रहे थे. इसी दौरान अज्ञात लोगों के एक समूह ने उन्हें कथित तौर पर घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. हमले के दौरान एक छात्र को चाकू से दो बार वार किया गया, जिनमें एक वार उसकी गर्दन पर लगा. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

घटना की सूचना शाम करीब 6:35 बजे पुलिस को मिली. इसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि हमले में शामिल लोग कौन थे और उनका छात्रों से क्या संबंध था. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों में उसी स्कूल के कुछ छात्र भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि, संदिग्धों की पहचान और उनकी भूमिका की साफ की जा रही है.

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस हमले के पीछे छात्रों के बीच पहले हुआ एक मामूली विवाद हो सकता है. बताया जा रहा है कि पीड़ित के एक दोस्त का किसी संदिग्ध से छोटी-सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. सूत्र के मुताबिक, जिस व्यक्ति से उसका विवाद हुआ था, वह पीड़ित का दोस्त भी था और झगड़े के समय मौजूद था. जांचकर्ता इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या इसी पुरानी कहासुनी के चलते दोनों छात्रों को स्कूल की छुट्टी के बाद निशाना बनाया गया.

पुलिस ने हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है. जांच का एक अहम पहलू यह पता लगाना है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और क्या अन्य लोगों ने भी हमले में हिस्सा लिया था. फिलहाल पुलिस हमले की वजह, आरोपियों की पहचान और घटना से पहले हुए विवाद की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. जांच पूरी होने के बाद ही हमले की असली वजह साफ हो सकेगी.

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