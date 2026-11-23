भारतीय सेना का एक आधुनिक वाहन बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक ऐसा वाहन नजर आता है जो रोबोटिक पैरों की मदद से कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरता और ऊंची सतहों पर चढ़ता दिखाई देता है.

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इस वाहन पर ‘भारतीय सेना’ लिखा हुआ है और साथ ही इस पर राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाई देता है. अब कुछ लोग इसे भारतीय बेड़े में शामिल नया और अनोखा वाहन बताकर शेयर कर रहे हैं, और सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं.

एक व्यक्ति ने फेसबुक पर इसे शेयर करते हुए लिखा, “कीचड़, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और खड़ी चढ़ाई. मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी भारतीय सेना का ये बख्तरबंद वाहन अपनी ताकत और क्षमता का शानदार प्रदर्शन कर रहा है.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाया गया है. असल में ऐसा कोई वाहन नहीं है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?



वीडियो में एक आदमी कुछ बोलता हुआ भी सुनाई देता है. ये आवाज एकदम बनावटी लगती है. जब वाहन एक निचली सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, तो एक आदमी बोलता है, “ये नहीं चढ़ पाएगी”. वीडियो में ‘चढ़’ शब्द कई बार गलत बोला गया है.

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ऐसा आमतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बने वीडियो में होता है. वीडियो में ‘अदिति शर्मा’ नाम का एक वाटरमार्क नजर आता है.

सर्च करने पर हमें अदिति शर्मा नाम का एक फेसबुक अकाउंट मिला, जहां 21 नवंबर को ये वीडियो पोस्ट किया गया था. पोस्ट पर AI का लेबल लगा हुआ है. इसके अलावा कैप्शन में साफ लिखा है कि ये असली वीडियो नहीं, बल्कि एक AI जेनरेटेड वीडियो है.

इस अकाउंट पर AI से बने ढेरों वीडियो मौजूद हैं. 23 नवंबर को वायरल वीडियो से मिलता-जुलता एक और वीडियो पोस्ट किया गया था.

इसके बाद हमने AI डिटेक्टर टूल्स से इसे टेस्ट किया. HiveModeration ने भी इसके AI से बने होने की 99 फीसदी संभावना बताई है.

तीनों सेनाओं की मजबूती के लिए बड़े रक्षा सौदे की मंजूरी

वायरल वीडियो जरूर AI से बना है, लेकिन ये बात भी सही है कि सरकार ने सेना के लिए बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दी है. अक्टूबर 2026 की खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने तीनों सेनाओं के लिए करीब 2 लाख 12 हजार करोड़ रुपये के कई बड़े रक्षा सौदों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें से लगभग 82 प्रतिशत खरीदारी भारतीय कंपनियों से ही की जाएगी. इसके तहत लंबी दूरी के ड्रोन और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर लड़ाकू हेलीकॉप्टर और नौसेना के लिए आधुनिक जहाजों की खरीद को मंजूरी मिल गई है.

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वहीं सरकार ने सेना के लिए खास ऑल-टेरेन वाहनों के घरेलू उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम्स ने अक्टूबर में सूरत स्थित L&T के आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स में ‘18 BvS10 सिंधु’ वाहनों का उत्पादन शुरू कर दिया. ये वाहन बर्फ, कीचड़ और पानी जैसे मुश्किल रास्तों पर भी बड़ी आसानी से चल सकते हैं.

साफ है कि वायरल वीडियो असली नहीं है. इसे AI की मदद से बनाया गया है.

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