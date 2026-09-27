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नदी में मछली पकड़ते-पकड़ते नाव पर सो गया युवक, तेज बहाव में 5 KM बहा, पुलिस ने ऐसे जिंदा बचाया

बांदा में बारिश के बीच नदी में मछली पकड़ने गया युवक नाव पर सोते समय तेज बहाव में बह गया. रातभर घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद स्थानीय पुलिस, गोताखोरों, PAC और SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. करीब 5 किलोमीटर दूर सिंधन कला गांव के पास युवक को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया.

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5 किलोमीटर दूर मिला जिंदा.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
5 किलोमीटर दूर मिला जिंदा.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में बारिश के बीच नदी में मछली पकड़ने गया एक युवक नाव समेत तेज बहाव में बह गया. हैरानी की बात यह रही कि युवक नाव पर सो रहा था और इसी दौरान बढ़े जलस्तर के साथ उसकी नाव बहती चली गई. रातभर घर नहीं पहुंचने पर परिवार ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी.

मामला पैलानी थाना क्षेत्र के कुकुवा खास गांव का है. यहां रहने वाला 35 वर्षीय जंग बहादुर शनिवार शाम नाव और जाल लेकर नदी में मछली पकड़ने गया था. परिजनों के मुताबिक, वह अक्सर नदी में जाता था और रात होने पर नाव में ही सो जाता था. इस बार भारी बारिश के कारण पानी बढ़ा और बहाव अचानक तेज हो गया.

यह भी पढ़ें: CNG सिलेंडर से भरे ट्रक पर भरभराकर गिरा विशाल पेड़... ड्राइवर-खलासी कूदकर भागे, बांदा में मच गया हड़कंप

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5 किलोमीटर दूर मिला जिंदा

सुबह तक जंग बहादुर के घर नहीं लौटने पर पुलिस को जानकारी दी गई. इसके बाद स्थानीय पुलिस, गोताखोरों, PAC फ्लड टीम और SDRF ने तलाश शुरू की. रेस्क्यू के दौरान करीब 5 किलोमीटर दूर सिन्धन कला गांव के पास युवक सुरक्षित मिल गया. उसे बाहर निकालने के बाद आवश्यक पूछताछ की गई और परिजनों को सौंप दिया गया.

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जंग बहादुर सात भाइयों में दूसरे नंबर का है और मछली पकड़ने का काम करता है. डिप्टी SP प्रतिज्ञा सिंह ने बताया कि 27 सितंबर को सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और रेस्क्यू अभियान शुरू कराया. इसके बाद करीब 5 किलोमीटर दूर सिंधन कला गांव के पास उसे सुरक्षित बचा लिया गया. परिवार ने पुलिस टीम का धन्यवाद किया.

DM-SP ने लोगों से की अपील

प्रशासन ने युवक के मिलने के बाद राहत की सांस ली. डीएम अमित आसेरी और एसपी पलाश बंसल ने लोगों से अपील की है कि लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी, नाले और तालाबों के आसपास न जाएं. अपनी और परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. पुलिस ने काउंसलिंग के बाद युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

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