मैनेजर ने HR से क्या बात की! 30 प्रतिशत हाइक के साथ चला गया हायर पोस्ट, कर्मचारी ने शेयर कर बताया दुख 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक कर्मचारी ने अपने साथ हुए एक अनुभव को शेयर किया है. उसने पोस्ट में बताया कि अक्सर कहा जाता है कि मेहनत और अच्छा प्रदर्शन करने से सफलता मिलती है लेकिन उसके लिए अच्छा काम करना प्रमोशन नहीं बर्बादी का कारण बन गया है. दरअसल, हुआ कुछ ऐसा कि कर्मचारी ने दावा किया है कि बॉस ने 30 प्रतिशत की सैलरी हाइक के साथ उसकी नई पोस्ट को ये कहते हुए रोक दिया कि टीम में लोग कम हैं. अब अपने इस अनुभव को लेकर कर्मचारी ने सोशल मीडिया यूजर्स से मदद मांगी है. उनके इस पोस्ट ने कॉरपोरेट कल्चर पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है.

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सीनियर के पोस्ट से किया बाहर

कर्मचारी ने अपने दुख शेयर करते हुए बताया कि वह पिछले तीन सालों से एक मिड-साइज टेक कंपनी में काम कर रहा है. इतना ही नहीं उसने अपने कई कामों को ऑटोमेट किया, चार नए लोगों को ट्रेनिंग दी और हर साल टॉप परफॉर्मर रहा. इसके बाद से जब कंपनी की ओर से सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर हायरिंग हो रही थी तो, कंपनी के डायरेक्टर से उसे खुद ही आवेदन करने को कहा. कर्मचारी ने इंटरव्यू के तीनों राउंड को क्लियर किया और 30 प्रतिशत हाइक के साथ ट्रांसफर मिलने ही वाला था. लेकिन तब ही मैनेजर ने कुछ कर दिया है वह हैरान रह गया. कर्मचारी ने दावा किया कि मैनेजर ने HR को कुछ ऐसी बात कही कि उसका प्रमोशन कैंसिल हो गया.

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काम रुक जाएगा...

कर्मचारी ने दावा किया है कि उसके मैनेजर ने HR से छुपकर कहा है कि उनकी टीम में पहले से ही लोगों की कमी है और अगर यह कर्मचारी चला गया तो, रोज का काम ठप हो जाएगा और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, HR ने भी मैनेजर की बात मानकर उसका प्रमोशन कैंसिल कर दिया. लेकिन हद तो तब हो गई जब उसे बताया गया कि उसे 12 महीने तक इसी पद पर काम करना होगा. कर्मचारी ने बताया कि जिस डायरेक्टर ने उसे चुना था. उसने उसे अकेले में बुलाकर माफी मांगी.

40 प्रतिशत का हाइक या रिजाइन

अब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लोग पोस्ट को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने पोस्ट देखकर कहा कि अपने बॉस को बोले कि अगर वह टीम के लिए इतने जरूरी हैं, तो उन्हें 40 प्रतिशत का हाइक दें. वहीं, दूसरे यूजर का कहना है कि आपको अच्छे काम की सजा मिलती है.

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