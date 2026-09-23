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'शेर को जगाना, यादव को समझाना...', वायरल Reel में मूंछों पर ताव देता दिखा जमुई कांड का मुख्य आरोपी नंदन यादव

जमुई में नाबालिग लड़की से अभद्रता के मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे नंदन यादव का एक नया वीडियो सामने आया है. गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई इस रील में वह बाइक पर बैठकर दबंगई वाले अंदाज में नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर उसकी ऐसी कई रील पहले भी सामने आई हैं, जिनमें बालू उठाव और शराब पार्टी के वीडियो शामिल हैं.

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नंदन यादव ने वीडियो में चेहरा ढका हुआ था, उसने लड़की को गलत तरीके से छूआ था (फोटो- ITG)
नंदन यादव ने वीडियो में चेहरा ढका हुआ था, उसने लड़की को गलत तरीके से छूआ था (फोटो- ITG)

जमुई में नाबालिग लड़की के साथ अभद्रता करने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव का नया वीडियो सामने आया है. जमुई कांड में पकड़े जाने के बाद ये रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इसमें नंदन यादव अपने किसी साथी के साथ बाइक की पिछली सीट पर बैठक वीडियो बना रहा है.

वीडियो में पीछे ऑडियो चल रहा है. जिसमें 'शेर को जगाना और यादव को समझाना किसी के बस की बात नहीं. जहां मैटर बड़े होते हैं वहां यादव जी खड़े होते हैं. किंग ऑफ यादव जी.' कहा जा रहा है.

बता दें कि नंदन यादव ट्रैक्टर से बालू का उठाव करता था. इसके कुछ वीडियोज भी उसने शेयर किए हुए हैं. अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में उसने अपने गांव प्रतापपुर का नाम भी लिखा है.

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बालू खनन के दौरान नंदन यादव शराब पार्टी करता था. इसकी रील भी उसने सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं.

जमुई वाला पूरा मामला क्या है

19 सितंबर को एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले एक नाबालिग लड़के और लड़की को सड़क पर एक समूह ने पकड़ लिया और उनके साथ छेड़छाड़ की. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में लड़की के साथ छेड़छाड़ होती हुई दिखाई दे रही है. इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई.

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अबतक कुल पांच लोगों को पकड़ा जा चुका है. जिनमें तीन नाबालिग शामिल हैं. इसमें से नंदन यादव को मुख्य आरोपी बताया गया था. उसे मंगलवार को दूसरे आरोपी हरेराम के साथ पकड़ा गया था. दोनों लोगों को एक मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, जिसमें वे दोनों घायल हो गए.

जमुई के SP विश्वजीत दयाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वायरल वीडियो में चेहरा स्कार्फ से ढके हुए और लड़की को गलत तरीके से छूते हुए दिखे नंदन यादव के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने तब जवाबी कार्रवाई की जब उसने उन पर गोली चलाई.

SP ने मंगलवार को कहा, 'घटना की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया था. कल तीन नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया था. आज बाकी आरोपियों के लिए छापेमारी की जा रही थी. जब आज सुबह पुलिस टीम ने नंदन और उसके साथी हरेराम को देखा, तो नंदन ने गोली चला दी. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, साथ ही हरेराम का भी इलाज हो रहा है, जिसके घुटने में भागने की कोशिश के दौरान चोट लग गई थी.'

यह घटना जिले की सीमा के पास लखीसराय से सटे इलाके में हुई थी. यह मामला सोमवार को तब सामने आया जब कुछ आरोपियों द्वारा कथित तौर पर शूट किए गए वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

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वीडियो में लड़की को आरोपियों में से एक द्वारा उठाए जाने और समूह के अन्य लोगों द्वारा गलत तरीके से छुए जाने पर बेबसी से हाथ-पैर पटकते हुए देखा गया. उसके दोस्त ने उनसे रहम की भीख मांगी और वे दोनों वहां से भाग निकले, जबकि आरोपी कुछ दूर तक उनका पीछा करते रहे.

SP ने दावा किया कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की क्योंकि न तो लड़की और न ही लड़के ने कोई शिकायत दर्ज कराई थी.

मुंगेर रेंज के DIG राकेश कुमार ने बताया, 'नाबालिग लड़कों को आगे की कार्रवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के सामने पेश किया जाएगा.'

कुमार ने कहा कि नंदन और हरेराम पर सामान्य मुकदमा चलेगा और अगर उनसे पूछताछ में कोई और सुराग मिलता है, तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

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