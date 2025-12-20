scorecardresearch
 
इस बैंक पर भारी जुर्माना... RBI ने लिया एक्शन, जानिए ग्राहकों पर क्या असर

RBI ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में तगड़ा एक्शन लेते हुए कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर जुर्माना लगाया है, जो करीब 62 लाख रुपये का है.

नियमों के उल्लंघन को लेकर आरबीआई ने लगाया बैंक पर जुर्माना (File Photo: ITG)
नियमों के उल्लंघन को लेकर आरबीआई ने लगाया बैंक पर जुर्माना (File Photo: ITG)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोटक महिंद्रा बैंक पर तगड़ा एक्शन (RBI Action On Kotak Bank) लिया है. केंद्रीय बैंक द्वारा तय किए गए बैंकिंग नियमों के पालन में लापरवाही को लेकर RBI का डंडा चला है. कार्रवाई के तहत बैंक पर करीब 62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया (Penalty On Kotak Bank) गया है. आइए जानते हैं उन कमियों के बारे में जिसे लेकर रिजर्व बैंक ने ये जुर्माना लगाया है और इस कार्रवाई के बैंक ग्राहकों पर होने वाले असर के बारे में...

इन नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रिजर्व बैंक की ओर से बीते कारोबारी दिन शुक्रवार को Kotak Mahindra Bank पर जुर्माने की इस कार्रवाई के बारे में जानकारी शेयर की गई है. आरबीआई की ओर से साफ किया गया है कि बैंकिंस सेवाओं तक पहुंच- बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स से संबंधित नियम के अलावा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल 2006 के पालन में बैंक की कमी उजागर हुई हैं. जिसके चलते बैंक पर 61.95 लाख रुपये का जुर्माना बीते 11 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत लगा है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल 31 मार्च 2024 को आरबीआई की ओर से बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर वैधानिक निरीक्षण और मूल्यांकन (ISE 2024) किया गया था. इस दौरान केंद्रीय बैंक ने पाया था कि बैंक ने कुछ ऐसे ग्राहकों के लिए एक और BSBD Account खोला, जिनके पास पहले से ही ऐसे खाते मौजूद थे. इसके अलावा RBI ने यह भी पाया कि बैंक ने तय दायरे से बाहर की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स संग करार किए थे. इसके अलावा बैंक ने कुछ उधारकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट सूचना कंपनियों को गलत जानकारी भी दी थी.

पहले कारण बताओ नोटिस, फिर जुर्माना
केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया कि इन कमियों के उजागर होने के बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ता. इसके बाद दी गईं बैंक की दलीलों पर विचार करने के बाद आरोप सही पाए गए और बैंक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है. बैंक की ओर से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी इस संबंध में जानकारी शेयर की गई है. हालांकि, आरबीआई की ओर से साफ किया गया है कि नियमों के उल्लंघन को लेकर लिए गए इस एक्शन का कोई असर बैंक के ग्राहकों पर नहीं होगा. 

मंडे को शेयर पर दिखेगा असर 
कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर पर अगले सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को आरबीआी के इस एक्शन का असर देखने को मिल सकता है. बीते शुक्रवार को शेयर बाजार में कारोबार खत्म होने पर Kotak Mahindra Bank Share मामूली गिरावट के साथ 2159.60 रुपये पर बंद हुआ था. 4.29 लाख करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटल वाले इस दिग्गज बैंक के शेयर ने बीते एक साल में अपने निवेशकों को 24 फीसदी का रिटर्न दिया है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

