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हर काम के लिए अलग शुल्‍क, पोस्‍ट ऑफिस वसूलता है ये 7 तरह के चार्ज

पोस्‍ट ऑफिस की ओर से सेविंग अकाउंट और छोटी बचत योजनाओं के तहत कुछ सर्विस के लिए चार्ज वसूला जाता है. ये चार्ज सात तरह के हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से चार्ज वसूले जाते हैं...

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पोस्‍ट ऑफिस के सात चार्ज. (Photo: PEXEL)
पोस्‍ट ऑफिस के सात चार्ज. (Photo: PEXEL)

देश का एक बड़ा वर्ग आज भी पोस्‍ट ऑफिस स्‍कीम में निवेश करता है. यहां तक कि पोस्‍ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट को भी बहुत से लोगों ने खुलवा रखा है. ऐसे में सरकार ने पोस्‍ट ऑफिस को सही तरह से संचालित करने और व्‍यवस्‍था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. 

इसी में से एक नियम चार्ज को लेकर भी है. यह चार्ज पोस्‍ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से लेकर छोटी बचत योजनाओं के खातों, सभी पर लागू होता है. ज्‍यादातर लोग इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं. आइए जानते हैं पासबुक से लेकर चेक तक पर कितना चार्ज डाक विभाग द्वारा लिया जाता है. 

पासबुक पर कितना चार्ज? 
अगर कोई व्‍यक्ति पोस्‍ट ऑफिस के पासबुक को खो देता है या क्षतिग्रस्‍त हो जाता है तो उसे शुल्‍क चुकाना पड़ता है. पोस्‍ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, खोए हुए या खराब हुए सर्टिफ़िकेट के बदले पासबुक जारी करने पर हर रजिस्‍ट्रेशन पर 10 रुपये का शुल्‍क लिया जाता है. वहीं डुप्लीकेट पासबुक जारी करने पर 50 रुपये का चार्ज देना होता है. 

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दूसरी ओर, अगर आप बैंक स्‍टेटमेंट या डिपॉजिट रसीद लेना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये पर केस देना होगा. हालांकि, नॉमिनेशन रद्द करने या बदलने पर कोई शुल्‍क नहीं देना होना. 

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क्‍यों लिए जाते हैं चार्ज? 
पोस्‍ट ऑफिस का खाता खुलवाते वक्‍त पासबुक जैसी चीजें लोगों को फ्री में दी जाती है, लेकिन अगर वे इस खो देते हैं तो दोबारा इस सर्विस के यूज के लिए उन्‍हें पैसे देने पड़ते हैं. अगर पोस्‍ट ऑफिस डिपॉर्टमेंट ऐसा ना करे तो दोबारा पासबुक बनाने की लागत का वहन, उसे सहना पड़ेगा. मान लीजिए हजारों दोबारा पासबुक जारी किए जाते हैं तो इसकी लागत लाखों रुपये में जा सकती है. 

पोस्‍ट ऑफिस और कौन से चार्ज वसूलता है? 

  1. अपने अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए पोस्‍ट ऑफिस 100 रुपये का चार्ज वसूलता है. 
  2. अकाउंट गिरवी रखने पर 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है. 
  3. सेविंग अकाउंट में चेक बुक जारी करने के लिए भी चार्ज लिया जाता है. साल में 10 पन्नों (leaves) तक कोई शुल्क नहीं, उसके बाद प्रति चेक पन्ना पर 2 रुपये का चार्ज लिया जाता है. 
  4. अगर चेक बाउंस हो जाए तो 100 रुपये का चार्ज लिया जा सकता है. 

इसका मतलब है कि पोस्‍ट ऑफिस लोगों से 7 तरह का चार्ज वसूलता है. तीन तरह का चार्ज पासबुक पर और बाकी चार तरह के चार्ज अन्‍य सर्विस पर लिए जाते हैं. 

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