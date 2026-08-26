scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

रक्षाबंधन पर NCRTC की तैयारी... चलेंगी 47 अतिरिक्त Namo Bharat ट्रेनें, हर 8 मिनट में मिलेगी सर्विस

रक्षाबंधन पर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 27 और 28 अगस्त को 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों के बीच पीक आवर्स में भी सिर्फ 8 मिनट का अंतर रहेगा.

Advertisement
X
त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए NCRTC 27 और 28 अगस्त को नमो भारत की 47 अतिरिक्त सेवाएं चलाएगा. (File Photo)
त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए NCRTC 27 और 28 अगस्त को नमो भारत की 47 अतिरिक्त सेवाएं चलाएगा. (File Photo)

रक्षाबंधन पर दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) 27 और 28 अगस्त को नमो भारत रैपिड रेल (Namo Bharat Rapid Rail) की 47 अतिरिक्त सेवाएं चलाएगा. अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ेगा और दिल्ली, गाजियाबाद व मेरठ के बीच आवाजाही आसान होगी. इन दोनों दिनों में नमो भारत ट्रेनों के बीच अंतर करीब 8 मिनट रहेगा.

रक्षाबंधन के मौके पर परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. ऐसे में दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है. 28 अगस्त को शुक्रवार होने के कारण त्योहार के साथ वीकेंड यात्रा का असर भी देखने को मिल सकता है. इसी को देखते हुए NCRTC ने पीक टाइम में अतिरिक्त सेवाएं बढ़ाने का फैसला किया है.

NCRTC के मुताबिक, 27 और 28 अगस्त को नमो भारत की नियमित सेवाओं के अलावा 47 अतिरिक्त ट्रिप्स चलाई जाएंगी. ये सेवाएं दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर सराय काले खां से मोदीपुरम तक उपलब्ध रहेंगी. अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन खासतौर पर उस दौरान किया जाएगा, जब यात्रियों की संख्या ज्यादा रहने की उम्मीद है.

सम्बंधित ख़बरें

यात्रियों ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी.(File Photo: ITG)
गाजियाबाद-जेवर के बीच कहां-कहां बनेंगे रैपिड-मेट्रो के स्टेशन, ये रहे नाम
Namo Bharat Train
बनेंगे 3 नए नमो भारत कॉरिडो? इन शहरों तक पहुंच सकती है रैपिड रेल
Kanpur Ayodhya Namo Bharat Rapid Rail
Namo Bharat Rapid Rail: 90 मिनट में कानपुर से अयोध्या, अब चलने वाली है ये खास ट्रेन!
UP CM Yogi Adityanath
लखनऊ-कानपुर के बीच चलेगी रैपिड रेल, आउटर रिंग रोड भी बनेगा, ये है प्लान
यात्रियों ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी.(File Photo: ITG)
3 घंटे में दिल्ली से ऋषिकेश... Namo भारत ट्रेन को लेकर आया बड़ा अपडेट

सुबह-शाम पीक आवर्स में ज्यादा ट्रेनें

अतिरिक्त Namo Bharat सेवाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक चलाई जाएंगी. यानी यात्रियों को सुबह और शाम के व्यस्त समय में पहले की तुलना में अधिक ट्रेनें मिलेंगी. ट्रेनों के बीच करीब 8 मिनट का अंतर रहने से प्लेटफॉर्म पर इंतजार का समय भी कम होने की उम्मीद है.

Advertisement

नमो भारत की अतिरिक्त सेवाओं का लाभ दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के सभी प्रमुख स्टेशनों को मिलेगा. इनमें सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो शामिल हैं. इसके अलावा मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम स्टेशन भी इस कॉरिडोर का हिस्सा हैं.

इस तरह दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को त्योहार के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी. खासतौर पर परिवार, बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा करने वालों को इसका फायदा मिल सकता है.

नमो भारत ट्रेन का कितना है किराया?

नमो भारत रैपिड रेल की स्टैंडर्ड क्लास का किराया ₹20 से शुरू होता है, जबकि प्रीमियम क्लास का शुरुआती किराया ₹30 है. दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक पूरे सफर का किराया स्टैंडर्ड क्लास में अधिकतम ₹210 और प्रीमियम क्लास में ₹250 तक है. 90 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले बच्चों के लिए यात्रा मुफ्त है. त्योहार के दौरान सड़क मार्ग पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए नमो भारत रैपिड रेल यात्रियों के लिए सुविधाजनक विकल्प बन सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    444 दिन की FD, ये 6 बैंक कर रहे ऑफर, कहां ज्यादा फायदा? |
    भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण, फिर भी इन 5 राशियों को सावधानी की सलाह |
    IND vs SL : ऋषभ पंत की फिर इंजरी और फिर मैदान से बाहर! आखिर कंधे पर लगी गेंद के बाद क्या हुआ? कोच ने बताई पूरी कहानी |
    अगले साल खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? देखें दुनिया आजतक |
    ईरान-US में युद्ध की वजह से 145 देशों ने बढ़ाए पेट्रोल के दाम, भारत पर भी आर्थिक चोट |
    सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल से बदली किसानों की किस्मत, ODOP योजना का मिल रहा फायदा |
    बारावफात से पहले आधी रात संभल की सड़कों पर उतरे SP... ड्रोन और CCTV से की जा रही निगरानी |
    खेल को खेल ही रहने दें, जंग का नाम दें |
    Shukra Gochar 2026: चित्रा नक्षत्र में एक्टिव हो चुके हैं शुक्र देव, 5 राशियों को मिलेगा लाभ! |
    क्या पाकिस्तान पहुंच गए तुर्किए के घातक 'कामिकाज़े' ड्रोन? देखें कूटनीति
    Advertisement