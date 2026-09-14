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EPFO on WhatsApp: अब सिर्फ 'Hello' लिखो... फिर व्हाट्सएप पर मिलेगी PF खाते की 'A to Z' डिटेल

EPFO WhatsApp Service Start: ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स के लिए व्हाट्सएप सुविधा की शुरुआत कर दी है और एक्स पोस्ट के जरिए इसकी पूरी डिटेल शेयर कर दी है. इसके जरिए मेंबर न सिर्फ खाते का बैलेंस, बल्कि अन्य अपडेट भी पा सकेंगे.

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पीएफ खाते की एक-एक डिटेल अब व्हाट्सएप पर मिलेगी. (Photo: ITG)
पीएफ खाते की एक-एक डिटेल अब व्हाट्सएप पर मिलेगी. (Photo: ITG)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत कर दी है और अब इसका जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की है. यानी अब सिर्फ 'Hello' लिखते ही ईपीएफओ मेंबर को उसके पीएफ खाते में बैलेंस से लेकर सभी डिटेल तुरंत उसके व्हाट्सएप पर आ जाएगी. इसके अलावा संगठन के सदस्य कर्मचारी और पेंशनर्स ईपीएफओ से अन्य जरूरी सेवाओं और आने वाला हर एक अपडेट्स इसी EPFO WhatsApp चैनल के माध्यम से हासिल कर सकेंगे. 

सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी
EPFO अपने सदस्‍यों तक पहुंच बढ़ाने और उन्‍हें सभी सर्विसेज का आसान एक्सेस देने के लिए लगातार कदम उठा रहा है और इस क्रम में WhatsApp मैसेजिंग प्‍लेटफॉर्म के जरिए ये नई सुविधा दी है. इस संबंध में ईपीएफओ ने एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए मेंबर्स से इस व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ने की अपनी की है. 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जो एक पोस्ट (EPFO X Post) किया गया है, उसमें साफ किया गया है कि इस व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़कर कर्मचारी लेटेस्ट अपडेट और जरूरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं. इसके साथ ही ईपीएफओ ने एक क्यूआर कोड (EPFO QR Code) भी पोस्ट में शेयर किया है, जिसे स्कैन कर मेंबर इससे जुड़ सकते हैं. 

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सिर्फ क्यूआर कोड के जरिए ही नहीं बल्कि ईपीएफओ मेंबर (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6kmH48Pgs8ftd6Kw3Y) लिंक के जरिए भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठक के आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं. 

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कैसे काम करेगा ये तरीका? 
अब बताते हैं कि कैसे व्‍हाट्सऐप पर EPF अकाउंट से जुड़े एक एक अपडेट मिलेगा? तो अगर आप व्हाट्सएप पर सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो EPFO के रजिस्‍टर्ड व्‍हाट्सऐप चैनल से लिंक होकर उस पर 'Hello' टाइप करना होगा. रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर EPFO के मैसेज पाने का विकल्‍प भी चुन सकते हैं.

आपके मैसेज करने के बाद संगठन पहले वेरिफाई करेगा कि मैसेज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े रजिस्‍टर्ड मैसेज के मोबाइल नंबर से आया है या नहीं. अगर मैसेज वेरिफाई हो जाता है, तो सदस्य को स्थानीय भाषा में सरल मेनू विकल्प दिखाई देंगे, और सदस्य विकल्प का चयन कर सकता है, विवरण जमा कर सकता है या सरल सवाालों के जवाब पर क्लिक कर सकता है. अब ईपीएफओ की ओर से मैसेज पर कार्रवाई की जाएगी और AI चैटबॉट द्वारा सीधे या ईपीएफओ डेटाबेस में खोज करके जवाब दिया जाएगा.

क्या-क्या जानकारियां मिलेंगी तुरंत?
WhatsApp पर EPFO की तमाम सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. इनमें सबसे खास की सदस्‍य अपने पीएफ खाते में जमा रकम यानी पीएफ बैलेंस (PF Balance) की पूरी डिटेल पा सकते हैं. इसके अलावा पिछले पांच ट्रांजैक्‍शन के बारे में जानकारी पा सकत हैं. वहीं ईपीएफओ के तहत क्‍लेम स्‍टेटस भी चेक किया जा सकता है.

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