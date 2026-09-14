'अरे और चादर लाओ...', दिल्ली में आग का तांडव देख खिड़की से कूदे बच्चे और महिलाएं, रूह कंपाने वाला Video वायरल

दिल्ली के स्वरूप नगर में रविवार को एक गोदाम-कम-फैक्ट्री में आग लगने के बाद घबराकर बगल की इमारत से नीचे कूदने वाले छह लोग घायल हो गए. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया और वे खतरे से बाहर हैं.

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आग जूडो ड्रेस और बॉक्सिंग ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री के ग्राउंड और पहली मंजिल पर लगी थी. पुलिस ने बताया कि आग लगने के समय फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद नहीं था. सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री से सटी इमारत में रहने वाले लोगों के बीच आग के बाद घबराहट फैल गई. इसके चलते महिलाओं और बच्चों समेत छह लोगों ने इमारत से नीचे छलांग लगा दी, जिससे वे घायल हो गए.

दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक, आग की सूचना सुबह 11:05 बजे मिली. इसके बाद 15 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया और बाद में आग पर काबू पा लिया गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें कथित तौर पर छह लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनको एक छोटी खिड़की से खाली प्लॉट में कूदते हुए देखा जा सकता है. वीडियो पास की एक इमारत से रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है. वीडियो में सबसे पहले दो बच्चे खिड़की से बाहर निकलकर नीचे कूदते दिखाई देते हैं. नीचे मौजूद लोग उन्हें सुरक्षित उतारने के लिए चादरें फैलाते और जमीन पर गद्दे रखते नजर आते हैं.

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लोग चिल्लाते नजर आएं

इसके बाद एक महिला खिड़की से बाहर आती है और नीचे कूदने की तैयारी करती है. नीचे खड़े लोग उसे सुरक्षित उतारने के लिए अतिरिक्त चादरें और गद्दे लगाते दिखाई देते हैं. वीडियो में लोग घबराहट के बीच चादरें लाने के लिए निर्देश देते सुनाई दे रहे हैं. इसी दौरान एक व्यक्ति को कहते सुना जाता है, 'अरे और चादर लाओ.'

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