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तमिलनाडु: 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म! हथियार बरामदगी के दौरान इंस्पेक्टर पर हमला, आरोपी के पैर में भी लगी गोली

तमिलनाडू के कोयंबटूर में एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला भी किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गईं. इस दौरान आरोपी के पांव में भी गोली लग गई.

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपी गिरफ्तार हुए. (Photo: Representational )
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपी गिरफ्तार हुए. (Photo: Representational )

तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा कर उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. वहीं, सबूत जुटाने के दौरान भागने और पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश में एक आरोपी पुलिस की गोली से घायल हो गया.

ऑल विमेन पुलिस स्टेशन (साउथ) ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. इसके बाद इस मामले में पुलिस ने संतोष (24) और थवासी (28) नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया है. 

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संतोष और थवासी नाबालिग लड़की को दोपहिया वाहन पर अगवा कर कांजीकोनापालयम स्थित एक मकान में ले गए थे. वहां दोनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया.

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हथियार बरामदगी के दौराल पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला

पुलिस आरोपी थवासी को उस जगह पर ले गई, जहां उसने बच्ची को डराने-धमकाने में इस्तेमाल किया गया बांका (धारदार हथियार) छुपा रखा था. इंस्पेक्टर सुवर्णवल्ली के नेतृत्व में पुलिस टीम हथियार की बरामदगी के लिए मौके पर पहुंची थी.

पुलिस के मुताबिक, वहां पहुंचते ही थवासी ने छुपाकर रखा बांका निकाला और अचानक इंस्पेक्टर सुवर्णवल्ली पर हमला कर दिया. इस हमले में इंस्पेक्टर सुवर्णवल्ली घायल हो गईं. बचाव में पुलिस टीम को आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी, जो गोली थवासी के बाएं पैर में लग गई.

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यह भी पढ़ें: बोरे में मिला सिर, जंगल में पड़ा था धड़... धनबाद में नाबालिग लड़की की लाश मिलने से हड़कंप

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया. इसके बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए जिला सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. हमले में घायल हुईं इंस्पेक्टर सुवर्णवल्ली को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भेज दिया है. कोयंबटूर शहर की पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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