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'सब पीछे पड़े थे...', ट्रंप ने आयरिश व्हिस्की पर 10% टैरिफ हटाने का किया ऐलान

डोनाल्ड ट्रंप ने आयरलैंड में आयरिश व्हिस्की पर लगे 10 प्रतिशत टैरिफ को हटाने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि कई लोग उनसे इस शुल्क को हटाने की मांग कर रहे थे. हालांकि, यह राहत कब से लागू होगी, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है.

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गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान. (FIle Photo)
गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान. (FIle Photo)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयरलैंड में एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने आयरिश व्हिस्की पर लगे 10 प्रतिशत टैरिफ को हटाने की बात कही है. ट्रंप ने यह घोषणा रविवार को आयरिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के समापन समारोह में की. उन्होंने कहा कि कई लोग उनसे इस टैरिफ को हटाने के लिए कह रहे थे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप का कहना है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन से लेकर गोल्फ खिलाड़ियों तक ने उनसे यह मुद्दा उठाया था. आयरिश ओपन जीतने वाले शेन लोरी भी उन लोगों में शामिल थे, जिनसे इस बारे में बात हुई थी. ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 'सब इसके लिए मेरे पीछे पड़े थे'. इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से वह आयरिश व्हिस्की पर टैरिफ हटाने जा रहे हैं.

अभी कितना टैरिफ लग रहा है?

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फिलहाल आयरिश व्हिस्की पर अमेरिका का 10 फीसदी टैरिफ लागू है. यह वही शुल्क है जो यूरोपीय संघ से आने वाले ज्यादातर सामान पर लगाया गया है. जुलाई में इस टैरिफ को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया था. अब ट्रंप के नए ऐलान से आयरिश व्हिस्की को इस शुल्क से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, टैरिफ वास्तव में कब हटेगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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इस फैसले की एक वजह ब्रिटेन की व्हिस्की को मिली राहत भी है. ट्रंप ने अप्रैल में ब्रिटेन की कुछ व्हिस्की पर लगाए गए टैरिफ हटाने का ऐलान किया था. इसमें स्कॉच के साथ उत्तरी आयरलैंड में बनने वाली शराब भी शामिल है. इससे आयरलैंड की व्हिस्की पर टैरिफ बने रहने की स्थिति अलग हो गई थी. अब ट्रंप के ताजा ऐलान से आयरिश व्हिस्की को भी उसी तरह की राहत मिलने का रास्ता साफ हो सकता है.

ट्रंप के ऐलान के बाद वहां मौजूद लोगों ने जोरदार प्रतिक्रिया दी. दर्शकों के बीच सीटियां बजीं, तालियां सुनाई दीं. हालांकि, नई व्यवस्था कब से लागू होगी, इस पर अभी कोई आधिकारिक समयसीमा नहीं बताई गई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के डिस्टिल्ड स्पिरिट्स काउंसिल के प्रमुख क्रिस स्वॉन्गर ने ट्रंप के फैसले को शराब के कारोबार में रुकावटें कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया. उनका कहना है कि इससे दुकानदारों, रेस्टोरेंट, ग्राहकों के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है, खासकर छुट्टियों के सीजन में.

आयरिश व्हिस्की एसोसिएशन भी कई महीनों से टैरिफ हटाने की मांग कर रहा था. मई में संगठन ने कहा था कि इससे आयरिश उत्पाद बेचने वाली कई अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा. साथ ही ग्राहकों के लिए कीमतों को लेकर बनी अनिश्चितता भी कम हो सकती है. ट्रंप ने ब्रिटेन की व्हिस्की को टैरिफ से राहत देने का जिक्र करते हुए अप्रैल में कहा था कि किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की व्हाइट हाउस यात्रा के बाद उन्होंने यह फैसला लिया था. 24 जुलाई को स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन ने बताया था कि ब्रिटेन की व्हिस्की पर शून्य टैरिफ की नीति लागू हो गई है.

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अब निगाह इस बात पर है कि आयरिश व्हिस्की पर 10 फीसदी टैरिफ हटाने का ट्रंप का ऐलान कब से लागू होता है.
 

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