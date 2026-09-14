गणेश चतुर्थी पर 'रामायण' का बड़ा धमाका, रिलीज हुआ 'सिया राम' का भव्य पोस्टर

आज गणेश चतुर्थी का पावन त्योहार है. हर तरफ गणपति बाप्पा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और बाप्पा के जयकारों से माहौल गूंज रहा है. इस पावन दिन पर सिनेमा प्रेमियों को भी एक बड़ा सरप्राइज मिला है. गणेश चतुर्थी के खास मौके पर हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' का नया 'सिया राम' पोस्टर जारी कर दिया गया है.

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रामायण का पोस्टर हुआ जारी

बाप्पा के आगमन पर मेकर्स ने भगवान राम और माता सीता के इस पोस्टर को रिलीज करके फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. पोस्टर में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के रूप में देखे जा सकते हैं. पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और फैंस इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. शुभ अवसर पर सिया-राम के इस रूप को देखना लोगों के लिए बेहद खास है.

साई पल्लवी के मुरीद हुए फैंस

बता दें कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद साई पल्लवी और रणबीर कपूर की कास्टिंग पर सवाल उठे थे. कई लोगों को माता सीता के रूप में साई पल्लवी पसंद नहीं आई थीं. लेकिन पोस्टर देखने फैंस साई के मुरीद हो गए हैं. माता सीता के रूप में साई के लुक को फैंस डिवाइन बता रहे हैं. उनकी सादगी फैंस के दिलों को जीत रही है. भगवान राम के रूप में अब रणबीर को भी प्यार मिल रहा है.

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यहां देखें फैंस के रिएक्शन-

कब रिलीज होगी रामायण?

बता दें कि 'रामायण' फिल्म का डायरेक्शन नितेश तिवारी कर रहे हैं और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और साउथ सुपरस्टार यश रावण के रोल में दिखाई देंगे.

'रामायण: पार्ट 1' इसी साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. अब देखना मजेदार होगा कि जब रणबीर कपूर और साई पल्लवी की यह बड़ी फिल्म थिएटर्स में आएगी, तो बड़े पर्दे पर कितना बड़ा कमाल दिखाती है.

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