हूती से भिड़ने की तैयारी में सऊदी, दिखाया एयर पावर का दम... उधर टोयोटा कार से आ रहे लड़ाके

यमन में हूती विद्रोहियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने अपनी सैन्य ताकत और एयर पावर का प्रदर्शन किया है. सऊदी रक्षा मंत्रालय ने 62 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, सैनिक और सैन्य तैयारियां दिखाई गई हैं. वीडियो में सैनिक ऑपरेशन की तैयारी करते, लड़ाकू विमानों को फॉर्मेशन में उड़ते और हेलिकॉप्टर से सैनिकों की तैनाती के साथ हवाई हमलों की तस्वीरें दिखाई गई हैं. इस वीडियो को सऊदी अरब की सैन्य तैयारी और एयर पावर दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, दूसरी तरफ हूती के लड़ाके बगल में राइफल लिए कार से सरकार के कब्जे वाले शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं.

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सऊदी अरब के एयर पावर का वीडियो ऐसे वक्त सामने आया है, जब हूतियों ने सऊदी क्षेत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है. वहीं, लाल सागर के तट पर सऊदी समर्थित यमनी सरकारी बलों को भी झटके लगने की खबर है. यमन में लंबे समय से जारी जंग के बीच सऊदी अरब हूती खतरे को खत्म करने की कोशिश में जुटा है.

टोयोटा पिकअप में हथियारबंद लड़ाके

दूसरी तरफ यमन के लंबे संघर्ष में एक अलग तस्वीर भी सामने आई है. हूती विद्रोहियों के साथ गठबंधन रखने वाली बनी हाशिश जनजातियों ने हथियारबंद पिकअप ट्रकों का बड़ा काफिला निकाला है. इन लड़ाकों ने मारिब की ओर बढ़ने की घोषणा की है.

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वीडियो में सैकड़ों टोयोटा पिकअप ट्रक दिखाई दे रहे हैं. इन ट्रकों पर मशीन गन और एंटी-एयरक्राफ्ट गन लगी हुई हैं. यानी एक तरफ सऊदी अरब अपने लड़ाकू विमानों और हेलिकॉप्टरों के जरिए अपनी ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ यमन में जमीन पर हथियारबंद लड़ाकों की लामबंदी दिखाई दे रही है.

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मोचा पर कब्जे के बाद बढ़ी जंग

यमन के कई मोर्चों पर लड़ाई तेज हो गई है. सरकारी बल हूती ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं और मोचा को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं. यह कार्रवाई हूतियों के रणनीतिक बंदरगाह शहर पर कब्जे के कुछ दिनों बाद हुई है. मोचा पर कब्जे से लाल सागर के अहम समुद्री रास्ते पर हूतियों की पकड़ और मजबूत हुई है.

हूतियों ने आरोप लगाया है कि सऊदी अरब ने पिछले 48 घंटे में यमन पर 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं. वहीं सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार का समर्थन करता है. इस बढ़ती जंग के कारण हजारों यमनी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, जिनमें 2 हजार से ज्यादा लोग जिबूती भी पहुंचे हैं.

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