Bank Strike: 11 से 13 सितंबर तक बैंक बंद! जानें कौन से काम अटकेंगे, क्या रहेगा चालू?

अगर आपको बैंक में जाकर कोई जरूरी काम कराना है, तो अगले तीन दिनों की तारीख अभी नोट कर लें. 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल के चलते कई बैंकों में कामकाज प्रभावित हो सकता है. इसके बाद 12 सितंबर को सेकंड सैटरडे और 13 सितंबर को संडे है, तो इन दो दिन भी बैंकों की छुट्टी रहेगी. इस तरह अगर आपको किसी जरूरी काम के सिलसिले में बैंक विजिट करना है, तो मंडे तक का इंतजार करना होगा.

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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 11 सितंबर को एक दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल का प्रस्ताव दिया है. इसे देखते हुए बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले से जरूरी काम निपटाने की सलाह दी है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी कर कहा है कि हड़ताल के कारण शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इन तीन दिनों में बैंकिंग की सभी सेवाएं बंद रहेंगी. डिजिटल बैंकिंग और कई दूसरी सेवाएं पहले की तरह इस्तेमाल की जा सकेंगी.

बैंक यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल?

यूएफबीयू में एआइबीईए, एआइबीओसी, एनसीबीई, एआइबीओए, बीईएफआइ, आइएनबीओसी और आइएनबीईएफ समेत सात बैंक यूनियनें शामिल हैं. ये बैंकिंग वर्कफोर्स के 90 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं. बैंक यूनियनों की प्रमुख मांग 5 वर्किंग डे लागू करने की है. यानी बैंकों में सोमवार से शुक्रवार तक ही काम हो. इसके अलावा, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में बदलाव और कर्मचारियों से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे भी उनकी मांगों में शामिल हैं. अपनी इन्हीं डिमांड को लेकर बैंक यूनियनों ने 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है.

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कौन-कौन से काम होंगे प्रभावित?

हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में होने वाले कई मैनुअल काम प्रभावित हो सकते हैं. जैसे, कैश जमा और निकासी, चेक जमा और क्लियरेंस, ड्राफ्ट और पे-ऑर्डर से जुड़े काम, पासबुक अपडेट, शाखा में होने वाले दूसरे मैनुअल बैंकिंग काम. अगर इनमें से कोई काम जरूरी है, तो 14 सितंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा.

बैंक शाखाओं में काम प्रभावित होने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी. पैसे भेजने या भुगतान करने के लिए UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. UPI के जरिए GPay, PhonePe, Paytm, BHIM जैसे ऐप से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. वहीं इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के जरिए NEFT, RTGS और IMPS जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी अगर आपका काम सिर्फ पैसे भेजने या ऑनलाइन भुगतान करने का है, तो इसके लिए बैंक शाखा खुलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है.

कैश चाहिए तो पहले से कर लें तैयारी

अगर आपको इन दिनों कैश की जरूरत पड़ने वाली है, तो बैंक शाखा के बजाय ATM का इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ जगहों पर कैश जमा और निकासी के लिए ADWM जैसी मशीनें भी उपलब्ध होती हैं. हालांकि, हड़ताल के दौरान ATM पर सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा दबाव हो सकता है. इसलिए बहुत जरूरी कैश की जरूरत है तो आखिरी समय का इंतजार न करना बेहतर है.

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CSP से मिल सकती हैं बैंकिंग सुविधा

कई बैंकों के कस्टमर सर्विस पॉइंट (CSP) के जरिए भी कुछ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहती हैं. हालांकि, वहां मिलने वाली सुविधाएं बैंक और संबंधित CSP के हिसाब से अलग हो सकती हैं. इसलिए किसी खास काम के लिए जाने से पहले यह जांच लेना बेहतर होगा कि वहां वह सुविधा उपलब्ध है या नहीं.

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