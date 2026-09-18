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गैंगरेप, हत्या और खेत में मिली लाश... 50 CCTV खंगालकर 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा

दिल्ली के आउटर नॉर्थ इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें से तीन नाबालिग हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े बरामद किए हैं.

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CCTV के जरिए आरोपियों तक पहुंची पुलिस (Photo: ITG)
CCTV के जरिए आरोपियों तक पहुंची पुलिस (Photo: ITG)

दिल्ली के आउटर नॉर्थ इलाके में गैंगरेप और नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ा है. इनमें से तीन नाबालिग हैं. एक की उम्र 16 साल है और दो लोगों की उम्र 17 साल है. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू और खून से सने कपड़े बरामद किए हैं.  

दरअसल, 13 सितंबर की सुबह पुलिस को स्वरूप नगर इलाके के कुशक रोड के पास खेतों में एक नाबालिग लड़की का शव पाए जाने की सूचना मिली थी. शुरुआत में उसकी पहचान नहीं हो पाई थी. लेकिन जांच के दौरान सामने आया कि हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था. इसके बाद पुलिस ने हत्या, रेप और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की.  

CCTV के जरिए आरोपियों तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने आसपास के इलाके में तफ्तीश की लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने घटना के दौरान कोई आवाज़ सुनी हो या कुछ देखा हो. इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच करना शुरू किया. कुछ कैमरों में एक संदिग्ध टेंपो दिखाई दिया, लेकिन अंधेरे के कारण उसका नंबर साफ नहीं नजर आया.

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इसके बाद पुलिस ने पूरे रूट को खंगाला और करीब 50 CCTV कैमरों की फुटेज को चेक किया. जांच के बाद पुलिस उस टेंपो तक पहुंची. टेंपो खड्डा कॉलोनी में पार्क मिला. पुलिस ने उसके ड्राइवर से पूछताछ के बाद चारों आरोपियों को पकड़ा. इनमें से तीन आरोपी नाबालिग हैं. जबकि चौथे की पहचान शिवम उर्फ सुदामा के रूप में हुई.

यह भी पढ़ें: यूट्यूबर वैष्णवी की हत्या में भाई ने लिया बदला, जमानत पर बाहर आए जीजा की हत्या 

चाकू और खून से सने कपड़े बरामद

पुलिस ने आरोपियों के पास से दो चाकू और वारदात के समय पहने गए खून से सने कपड़े भी बरामद किए. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस घटना में किसकी क्या भूमिका थी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वारदात में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं. 

जांच में यह भी सामने आया कि एक आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को पहले से जानते थे. हालांकि, आरोपी पीड़िता को किन परिस्थितियों में वहां लेकर गए और दुष्कर्म में कितने लोग शामिल थे, इसकी अभी जांच की जा रही है.

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