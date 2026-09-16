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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में उठी ये बड़ी मांग, लागू हुआ तो खत्म होगा लंबा इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का करीब 10 साल तक इंतजार करना पड़ा. अब आयोग का गठन हो चुका है और कर्मचारियों-पेंशनर्स के संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं. इसी बीच पे रिवीजन साइकिल को लेकर एक बड़ी मांग सामने आई है.

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कर्मचारी-पेंशनर्स संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से 10 साल के पे रिवीजन साइकिल को घटाकर 5 साल करने की मांग की. (Photo: ITG)
कर्मचारी-पेंशनर्स संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से 10 साल के पे रिवीजन साइकिल को घटाकर 5 साल करने की मांग की. (Photo: ITG)

केंद्रीय कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का करीब 10 साल तक इंतजार किया है. अब जब आयोग का गठन हो चुका है और अलग-अलग शहरों में कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों के साथ विचार-विमर्श का दौर चल रहा है, तो एक अहम मांग सामने आई है. मांग है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन रिवीजन साइकिल 10 साल के बजाय हर 5 साल किया जाए. यानी कर्मचारियों को अगली बार सैलरी-पेंशन रिवीजन के लिए फिर एक दशक तक इंतजार न करना पड़े.

यह मांग सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है. अगर पे रिवीजन साइकिल छोटी होती है, तो महंगाई, आर्थिक परिस्थितियों और कर्मचारियों की बदलती जरूरतों के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर में ज्यादा नियमित बदलाव किए जा सकते हैं. ऐसे में समझना जरूरी है कि मौजूदा व्यवस्था क्या है, 5 साल के पे रिवीजन की मांग क्यों उठी है और इसका कर्मचारियों-पेंशनर्स पर क्या असर पड़ सकता है.

अभी हर 10 साल में होता है पे रिवीजन

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केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में आम तौर पर करीब 10 साल के अंतराल पर ही संशोधन होता है. इसी व्यवस्था के तहत 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया चल रही है. इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारियों को एक बड़े सैलरी रिवीजन के बाद अगले रिवीजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों द्वारा इसी समयसीमा को 10 से घटाकर 5 साल करने की मांग अब 8वें वेतन आयोग के सामने रखी जा रही है.

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5 साल में रिवीजन हुआ तो क्या बदलेगा

पे रिवीजन साइकिल 10 साल से घटाकर 5 साल करने का सीधा मतलब होगा कि कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा ज्यादा नियमित अंतराल पर होगी. अगर किसी कर्मचारी के सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव 2026 में लागू होता है, तो 5 साल की व्यवस्था में अगला रिवीजन करीब 2031 के आसपास हो सकता है. मौजूदा 10 साल की साइकिल में इसके लिए करीब 2036 तक इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि हर 5 साल में वेतन निश्चित रूप से किसी तय प्रतिशत से बढ़ेगा. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और संबंधित वेतन आयोग किस तरह की सिफारिश करते हैं.

कर्मचारियों के लिए ये मांग क्यों अहम है

लंबे समय में महंगाई, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्च तेजी से बदलते हैं. अगर सैलरी रिवीजन के बीच लंबा अंतर हो, तो कर्मचारियों की वास्तविक आय पर इसका असर पड़ सकता है. 5 साल की साइकिल होने पर सैलरी स्ट्रक्चर का रिवीजन अपेक्षाकृत जल्दी हो सकेगा. इससे बदलती आर्थिक परिस्थितियों को सैलरी तय करने की प्रक्रिया में शामिल करने का मौका मिलेगा. यही वजह है कि कर्मचारी संगठनों की ओर से पे रिवीजन को ज्यादा नियमित करने की मांग उठाई जा रही है.

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पेंशनर्स के को इससे क्या फायदा होगा 

इस मांग का असर सिर्फ नौकरी कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा. वेतन आयोग की सिफारिशों का संबंध पेंशन और पेंशनर्स से भी होता है. अगर सैलरी रिवीजन साइकिल 10 से 5 साल होती है, तो पेंशन से जुड़े संशोधन की व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है. हालांकि, पेंशन में वास्तविक बदलाव किस तरह और कितनी सीमा तक होगा, यह भविष्य में सरकार और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा.

8वें वेतन आयोग में अभी क्या चल रहा

8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और आयोग कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके संगठनों से सुझाव ले रहा है. अलग-अलग शहरों में हो रही बैठकों और विचार-विमर्श के जरिए वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर सुझाव जुटाए जा रहे हैं. इसी प्रक्रिया के दौरान पे रिवीजन की अवधि घटाने जैसी मांगें भी आयोग के सामने पहुंच रही हैं. यानी अभी यह मांग और सुझाव के स्तर पर है, इसे लागू करने का फैसला होना बाकी है.

क्या 5 साल का रिवीजन लागू होना तय?

नहीं. यह बात समझना जरूरी है. 8वें वेतन आयोग के सामने कोई मांग रखे जाने का मतलब यह नहीं है कि उसे स्वीकार कर लिया गया है. आयोग अलग-अलग कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के सुझावों पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशें देगा. इसके बाद सरकार उन सिफारिशों पर फैसला करेगी. इसलिए फिलहाल 5 साल के पे रिवीजन को एक प्रमुख मांग के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि तय हो चुके नियम के रूप में.

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