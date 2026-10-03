भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट... एक हफ्ते में 18.34 अरब डॉलर घटकर 747.56 अरब डॉलर पर पहुंचा, RBI ने जारी किए आंकड़े

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 25 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में 18.343 अरब डॉलर घटकर 747.557 अरब डॉलर रह गया. यह जानकारी रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में दी. विदेशी मुद्रा संपत्ति 15.57 अरब डॉलर, सोना 2.591 अरब डॉलर, एसडीआर 97 मिलियन डॉलर और आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन 86 मिलियन डॉलर घटी. भंडार 4 सितंबर वाले हफ्ते में 785.706 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था.

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विदेशी मुद्रा भंडार को आम भाषा में फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है. इसमें विदेशी करेंसी के रूप में रखी संपत्ति, सोना, एसडीआर और आईएमएफ के साथ जमा रकम शामिल होती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हर हफ्ते इसके आंकड़े जारी करता है. शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 25 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18.343 अरब डॉलर घट गया. इसके बाद भंडार घटकर 747.557 अरब डॉलर पर आ गया है.

इससे पहले वाले हफ्ते में भी भंडार में गिरावट आई थी. तब यह 14.881 अरब डॉलर घटकर 765.901 अरब डॉलर रह गया था. यानी लगातार दो हफ्तों से भंडार नीचे जा रहा है.

गौर करने वाली बात यह है कि 4 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में भंडार अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 785.706 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. उस वक्त भंडार बढ़ने की बड़ी वजह एक खास रियायती स्वैप योजना थी. यह स्वैप विदेश में बसे भारतीय समुदाय से मिलने वाले जमा के लिए था. इसी के जरिए बैंकों ने रिकॉर्ड 130 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम जुटाई थी. इस भारी आवक की वजह से भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा था.

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अब आइए देखें कि 25 सितंबर वाले हफ्ते में किस हिस्से में कितनी कमी आई. भंडार का एक प्रमुख हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है. यह 15.57 अरब डॉलर घटकर 615.411 अरब डॉलर रह गई. डॉलर के रूप में बताई जाने वाली इस संपत्ति में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी करेंसी के भाव में आए उतार चढ़ाव का असर भी शामिल होता है. यानी इन करेंसी के मजबूत या कमजोर होने से भी आंकड़ा ऊपर नीचे होता है.

सोने के भंडार में 2.591 अरब डॉलर की कमी आई और यह 108.701 अरब डॉलर रह गया. एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 97 मिलियन डॉलर घटकर 18.642 अरब डॉलर पर आ गए. आईएमएफ के पास भारत की रिजर्व पोजीशन भी 86 मिलियन डॉलर घटकर 4.804 अरब डॉलर रह गई. इस तरह विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, एसडीआर और आईएमएफ वाली पोजीशन, चारों हिस्सों में उस हफ्ते गिरावट दर्ज की गई.

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