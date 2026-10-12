शाहरुख के नाम वाले दुबई के टावर में घर खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए?

दुबई के रियल एस्टेट बाजार में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के नाम से एक नया लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. Danube Properties ने अपने नए प्रोजेक्ट शाहरुख्ज रेजिडेंसेज बाय डैन्यूब की घोषणा की है. यह टावर दुबई के मैरीटाइम सिटी में बनाया जाएगा.

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कंपनी के मुताबिक, यह दुनिया का पहला ऐसा रेजिडेंशियल टावर है, जिसका नाम किसी सेलिब्रिटी के नाम पर रखा गया है. इस प्रोजेक्ट में समुद्र और दुबई की ऊंची इमारतों के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे. यहां पूरी तरह सुसज्जित अपार्टमेंट मिलेंगे, जिनकी शुरुआती कीमत 16.5 लाख UAE दिरहम रखी गई है. इस प्रोजेक्ट को खास बनाने में शाहरुख खान के साथ उनकी पत्नी और मशहूर इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान की भी अहम भूमिका है.

दुबई मैरीटाइम सिटी में विकसित किया जाने वाला एक लग्जरी आवासीय टावर है, यह शाहरुख खान और Danube Properties की साझेदारी का अगला चरण है, इससे पहले कंपनी ने Shahrukhz by Danube नाम से एक कमर्शियल टावर पेश किया था, जो लॉन्च के दिन ही पूरी तरह बिक गया था. कंपनी का कहना है कि ग्राहकों से मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद उसने इसी साझेदारी को रेजिडेंशियल क्षेत्र में आगे बढ़ाने का फैसला किया.

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नए प्रोजेक्ट में खरीदारों को पूरी तरह सुसज्जित अपार्टमेंट मिलेंगे, इसका मतलब है कि घरों में फर्नीचर और दूसरी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था होगी, जिससे खरीदारों को घर तैयार करने के लिए अलग से ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा. यह प्रोजेक्ट दुबई मैरीटाइम सिटी में स्थित होगा, जो समुद्र के किनारे विकसित हो रहा एक प्रमुख क्षेत्र है. यहां रहने वालों को समुद्र के साथ दुबई के खूबसूरत स्काईलाइन का नजारा मिलेगा. कंपनी इसे ऐसे आवासीय पते के रूप में पेश कर रही है, जहां लग्जरी, मनोरंजन, आधुनिक सुविधाओं और बेहतर जीवनशैली का मेल होगा.

दूसरे लग्जरी प्रोजेक्ट से कैसे अलग है यह टावर?

दुबई में लग्जरी अपार्टमेंट और ऊंची आवासीय इमारतों की कमी नहीं है, ऐसे में शाहरुख्ज रेजिडेंसेज बाय डैन्यूब की खासियत केवल इसकी ऊंचाई या महंगी सुविधाएं नहीं, बल्कि इसका सेलिब्रिटी ब्रांड, स्वास्थ्य सुविधाओं और मनोरंजन का मेल है.

40 से ज्यादा लाइफस्टाइल सुविधाएं

इस प्रोजेक्ट में 40 से अधिक सुविधाएं देने की योजना है, इनमें खेलकूद की सुविधाएं, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, डेकेयर, साइकिल चलाने और जॉगिंग के लिए ट्रैक शामिल हैं, इस टावर में Longevity Lounge नाम की खास सुविधा होगी, इसमें क्रायोथेरेपी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, रेड-लाइट थेरेपी बेड और इन्फ्रारेड सॉना जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. इनका उद्देश्य स्वास्थ्य और आराम से जुड़ी आधुनिक सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराना है. हालांकि, इन सुविधाओं की उपलब्धता और इस्तेमाल की शर्तें परियोजना की अंतिम जानकारी से स्पष्ट होंगी.

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प्रोजेक्ट में छत पर एक विशेष King's Club बनाने की योजना है, इसके अलावा, निवासियों को निजी यॉट की सुविधा भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है, इन सुविधाओं का संचालन, उपयोग की शर्तें और संभावित अतिरिक्त शुल्क खरीदारी से पहले स्पष्ट करना जरूरी होगा. दुबई मैरीटाइम सिटी में स्थित होने के कारण इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी खासियत समुद्र और शहर के स्काईलाइन के दृश्य हैं.

गौरी खान का क्या योगदान है?

इस प्रोजेक्ट में गौरी खान की भूमिका इसे और खास बनाती है, गौरी खान एक जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं और शाहरुख खान की पत्नी हैं, कंपनी की घोषणा के अनुसार, उन्होंने इस टावर के पेंटहाउस का इंटीरियर डिजाइन किया है. पेंटहाउस आम तौर पर किसी ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिलों पर स्थित प्रीमियम आवास होते हैं. इनमें बड़े रहने के क्षेत्र, विशेष डिजाइन और बेहतर नजारे जैसी खूबियां हो सकती हैं, हालांकि, इस प्रोजेक्ट के पेंटहाउस का सटीक आकार, डिजाइन संबंधी विवरण और कीमत अलग से घोषित किए जाने पर ही स्पष्ट होंगे.

कितनी है कीमत और कैसे खरीद सकते हैं अपार्टमेंट?

शाहरुख्ज रेजिडेंसेज बाय डैन्यूब में अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत 16.5 लाख UAE दिरहम रखी गई है, यह शुरुआती कीमत है, इसलिए अलग-अलग आकार, मंजिल, समुद्र के नजारे और अन्य विशेषताओं के आधार पर अपार्टमेंट की कीमत में अंतर हो सकता है, कीमत को भारतीय मुद्रा में देखें तो 1 UAE दिरहम की विनिमय दर के अनुसार 16.5 लाख दिरहम की राशि लगभग 4 करोड़ रुपये के आसपास बैठ सकती है. वास्तविक भारतीय रुपये की राशि भुगतान के समय लागू विनिमय दर पर निर्भर करेगी.



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