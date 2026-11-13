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Dhanu Tarot Rashifal 13 November 2026: आकर्षक प्रस्तावों प्राप्ति होगी, उचित निर्णय ले पाएंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 13 November 2026: आकर्षक प्रस्तावों प्राप्ति होगी, उचित निर्णय ले पाएंगे, जिम्मेदारों से तालमेल रहेगा. व्यक्तिगत मामलो में मिठास बनाए रखेंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
ऐस आफ वांड्स  
आज का दिन आप के लिए साख बनाए रखने में सहयोगी है. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. अपनी बात को प्रखरता से रखेंगे. प्रबंध कार्याें को गति देंगे. बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगे. रचनात्मक विषयों को प्राथमिकता में रखेंगे. परिचितों के साथ प्राप्त होगा. कारोबारी प्रभावी बने रहेंगे. नए विषयों में पहल बनाए रखेंगे. सूझबूझ और साहस से शुभता बढ़ाए रहेंगे.

कार्याें को योजनानुसार गति देंगे. महत्वपूर्ण विषय पर फोकस रखेंगे. आकर्षक प्रस्तावों प्राप्ति होगी. उचित निर्णय ले पाएंगे. घरवालों को प्रभावित करेंगे. वित्तीय मामलों को बढ़ावा मिलेगा. अन्य के लिए आदर सम्मान का भाव बढ़ा रहेगा. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल रहेगा. व्यक्तिगत मामलो में मिठास बनाए रखंेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. जीवन स्तर सहज रहेगा.

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आर्थिक स्थिति: विभिन्न मामलों में लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अपेक्षित सफलता पाएंगे.

रिश्ते: करीबियों को प्रसन्न रखेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. बड़ों का सहयोग बना रहेगा.

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