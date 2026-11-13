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बेकाबू होकर पलटा ट्रक, चपेट में आई 23 गाड़ियां... UAE में भारतीयों समेत 14 की मौत, 30 घायल

यूएई के फुजैराह में एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिससे भीषण आग लग गई. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. वहीं, 30 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतकों में भारतीय समेत कई देशों के लोग शामिल हैं.

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ट्रक की टक्कर से कई गाड़ियों में आग लग गई. (Representative Image)
ट्रक की टक्कर से कई गाड़ियों में आग लग गई. (Representative Image)

यूएई के फुजैराह के पास गुरुवार आधी रात एक सड़क हादसा हो गया. यहां एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया.  टक्कर के बाद कई गाड़ियों में भीषण आग भी लग गई. इस भयानक हादसे में भारतीय नागरिकों समेत 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए.

यूएई के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक, ये हादसा गुरुवार आधी रात से कुछ देर पहले हुआ, जब पूर्वी अमीरात की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक स्लो था. सबसे पहले एक ट्रक ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर पलट गया. 

इसके बाद ट्रक ट्रैफिक के कारण धीमे हुए या रुकी हुई कई गाड़ियों से जा टकराया. इस जोरदार टक्कर से आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते वहां फंसे दूसरी गाड़ियों में भी फैल गई. इस हादसे में पांच ट्रकों समेत कुल 23 गाड़ियां शामिल थीं. 

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आग लगने के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, पैरामेडिक्स और सिविल डिफेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. बचाव कर्मियों ने आग पर काबू पाया और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

मृतकों में भारतीय-पाकिस्तानी समेत कई देशों के नागरिक शामिल

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मृतकों में अमीराती, ओमानी, भारतीय, ब्राजीलियाई, पाकिस्तानी, जॉर्डन और मिस्र के नागरिक शामिल हैं. शवों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग की मदद ली जा रही है. हादसे में घायल हुए 30 लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, जिनमें से लगभग आधे लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.

यह भी पढ़ें: बुल्गारिया में भीषण हादसा, 50 गाड़ियां आपस में टकराईं, कम से कम 11 लोगों की मौत

दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने मृतकों में भारतीय नागरिकों के शामिल होने की पुष्टि की है. दूतावास ने कहा, 'फुजैराह में हुए दुखद सड़क हादसे से गहरा दुख हुआ है, जिसमें भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई. वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों से संपर्क किया है और हर मुमकिन मदद करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है.'

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