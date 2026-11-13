Makar Tarot Rashifal 13 November 2026: बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं, सतर्कता से आगे बढ़ेें

मकर

फोर आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए वातावरण व परिस्थितयों को दोष देने अथवा नकारात्मक भावों में आने से बचने की सलाह लाया है. सभी मामलों में सकारात्मक पहलू पर फोकस बनाए रखें. भावनात्मक मजबूत बने रहें. अवसरों को पहचानने का प्रयास बनाए रखें. नकारात्मक लोगों की संगति व सुझाव से दूरी रखें. आसपास के वातावरण की अनदेखी न करें.

और पढ़ें

उत्साह की कमी अनुभव कर सकते हैं. परिचितों की सीख सलाह पर फोकस बढ़ाएं. परस्पर सहयोग बनाए रखें. सावधानी से कार्य करें. व्यवहार संतुलित रखें. अन्य की बातों में आकर कोई निर्णय लेने की जल्दबाजी न करें. अधिक भार उठाने और दबाव की स्थिति से बचें. रिश्तेदारों से सहयोग प्राप्त होगा. लापरवाही से बचे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संकेतों को अनदेखा न करें. सहजता बनाए रखें. खानपान सुधारें.

आर्थिक स्थिति: बजट पर नियंत्रण बढ़ाएं. सतर्कता से आगे बढ़ेें. अनावश्यक में जोखिम न लें.

रिश्ते: करीबियों पर भरोसा रखें. घरेलु वातावरण साधारण रहेगा. सजगता से आगे बढ़ते रहें.

---- समाप्त ----