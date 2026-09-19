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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

सरकार की ओर से 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर चार्ज लगाने के फैसले का बड़ा असर पेट्रोल पंपों पर दिखना शुरू हो गया है और यहां पर ऑनलाइन पेमेंट्स के बजाय Cash Payment के पोस्टर लगने लगे हैं.

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यूपीआई पर चार्ज के चलते पेट्रोल पंप कैश पेमेंट पर लौटने लगे. (Photo: ITG/Social Media)
यूपीआई पर चार्ज के चलते पेट्रोल पंप कैश पेमेंट पर लौटने लगे. (Photo: ITG/Social Media)

यूपीआई एमडीआर चार्ज लागू होने से पहले ही इसका बड़ा असर दिखने लगा है. देश के पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर कैश पेमेंट के पोस्टर लग चुके हैं. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून' पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इन खबरों के अलावा, तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों के लिए एक ग्राम सोने की अंगूठी देने वाली योजना की शुरुआत करने जा रही है. पढ़ें शनिवार सुबह की बड़ी खबरें

UPI Charge Impact: UPI चार्ज का पेट्रोल पंपों पर असर... ऑनलाइन पेमेंट को 'NO', कैश लेने पर जोर 

केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से ज्‍यादा के UPI लेनदेन पर 0.4 फीसदी का मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट यानी UPI MDR लागू करने का ऐलान किया है. यूपीआई एमडीआर चार्ज लागू होने से पहले ही इसका बड़ा असर दिखने लगा है. देश के पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर अब कैश पेमेंट के पोस्टर लग चुके हैं.

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एक क्लिक में पढ़ें 19 सितंबर 2026, शनिवार की अहम खबरें
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ईरान युद्ध ने बढ़ाया अमेरिका का बोझ, 43.6 अरब डॉलर पहुंची लागत 

ईरान युद्ध में अमेरिकी सेना की भागीदारी पर अब तक 43.6 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं. सांसदों को दिए गए नए अनुमान के मुताबिक, 3 सितंबर तक अमेरिका का यह खर्च 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा शुरू किए गए संघर्ष के बाद का ताजा आंकड़ा है. इस नए अनुमान से पता चलता है कि 1 अगस्त तक खर्च 38 अरब अमेरिकी डॉलर था.

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'राहुल के नेतृत्व में TMC से जुड़े कांग्रेस', नंदीग्राम प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर बोलीं सायोनी घोष 

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी के बाद मामला और गरमा गया है. इसी बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष ने मिलन प्रधान को लेकर बड़ा बयान दिया है. सयानी घोष ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी को राजनितिक कार्रवाई बताया है. 

भारत-चीन पर 100% टैरिफ का खतरा, रूसी तेल खरीद से जुड़े कानून पर ट्रंप ने किए दस्तखत 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून' पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इस कानून का मकसद रूस और उससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीदने वाले देशों, जैसे चीन और भारत, पर भारी शुल्क लगाना है. इस कानून में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार है. 

तमिलनाडु में नवजातों को मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय करेंगे योजना की शुरुआत 

तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों के लिए एक ग्राम सोने की अंगूठी देने वाली योजना की शुरुआत करने जा रही है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 28 सितंबर को इस योजना की औपचारिक शुरुआत करने वाले हैं. कार्यक्रम के पहले चरण के लिए  1.28 लाख अंगूठियां खरीदी गई हैं. ये अंगूठियां राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को दी जाएंगी. 

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योगी सरकार ने बढ़ाया पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता, अब रोज मिलेंगे ₹600 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीआरडी के जवानों दैनिक भत्ते को बढ़ाया है. अब पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते को  ₹500 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिदिन किया गया है. यानी अब पीआरडी जवानों को हर दिन 100 रुपये ज्यादा मिलेंगे. इसके साथ ही सरकार ने उन्हें राजकीय और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी है. 

Asian Games: एशियन गेम्स में बड़ा बदलाव, मनु भाकर के साथ अब पवन सहरावत बने फ्लैग बियरर, किट ने बदला प्लान 

एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से पहले भारत के फ्लैग बियरर में आखिरी वक्त पर बदलाव हो गया है. दिग्गज शॉटपुटर तजिंदरपाल सिंह तूर की जगह अब कबड्डी स्टार पवन सहरावत भारतीय दल की अगुवाई करेंगे. तूर को मनु भाकर के साथ भारत का फ्लैग बियरर बनाया गया था. पवन पिछली एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का हिस्सा रहे थे.

एशियन गेम्स में सेमीफाइनल की तस्वीर साफ... भारत के सामने बांग्लादेश, पाकिस्तान-श्रीलंका भी भिड़ेंगे 

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है. क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म होने के साथ ही सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो गई हैं. रविवार को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका की टक्कर होगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा. 

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