बिहार: घर के अंदर बना रखी थी शराब बनाने की फैक्ट्री, छापेमारी में मशीन और हजारों बोतलें बरामद

पटना में नकली विदेशी शराब बनाने के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है. उत्पाद विभाग की टीम ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के जकरियापुर में एक घर पर छापेमारी कर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई के दौरान टीम को मौके से नकली शराब बनाने की मशीन, हजारों खाली बोतलें, ब्रांडेड कंपनियों के नकली रैपर और बोतलों के ढक्कन के साथ तैयार नकली शराब भी बरामद हुई है.

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उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि जकरियापुर इलाके में एक मकान के अंदर लंबे समय से नकली विदेशी शराब तैयार की जा रही है. सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने मकान पर दबिश दी. हालांकि, उत्पाद विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोग मौके से फरार हो गए. इसके बाद अधिकारियों ने पूरे मकान की तलाशी ली, जिसमें नकली शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला सामान बड़ी मात्रा में मिला.

तलाशी के दौरान मिली शराब बनाने की मशीन और बड़ी संख्या में खाली बोतलें

तलाशी के दौरान शराब बनाने की मशीन के अलावा बड़ी संख्या में खाली बोतलें और अलग-अलग ब्रांडेड कंपनियों के नाम वाले नकली रैपर बरामद किए गए. बोतलों के ढक्कन और तैयार नकली शराब भी मौके से मिली. इससे आशंका है कि नकली शराब को ब्रांडेड कंपनियों की बोतलों में पैक कर बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी.

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उत्पाद विभाग की टीम ने बरामद नकली शराब और अन्य सामान को जब्त कर लिया है. जिस मकान में यह अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, उसे भी सील कर दिया गया है. अब विभाग की टीम फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि नकली शराब तैयार कर इसे कहां-कहां सप्लाई किया जाता था.

उत्पाद विभाग के उपायुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी. छापेमारी में नकली शराब बनाने से जुड़े कई सामान बरामद हुए हैं. मामले में आगे की जांच की जा रही है और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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