आसमान में मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा खाना, Air India ने बिजनेस क्लास में शुरू की नई सर्विस

एयर इंडिया ने बिजनेस क्लास में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खाने का अनुभव बेहतर बनाने की नई पहल की है. एयरलाइन ने चुनिंदा लंबी और बेहद लंबी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में रेस्टोरेंट जैसी फाइन-डाइनिंग सर्विस शुरू की है. इसमें यात्रियों को एक साथ ट्रे में खाना देने के बजाय कई चरणों में अलग-अलग प्लेटों में भोजन परोसा जाएगा. टेबल पर लिनेन की चादर, खास डिजाइन के बर्तन और बेहतर सर्विस इस अनुभव को और खास बनाएंगे.

और पढ़ें

एयर इंडिया ने 22 अक्टूबर को इस नई सर्विस की घोषणा की. फिलहाल इसे भारत और ब्रिटेन के बीच चलने वाली चुनिंदा उड़ानों में शुरू किया गया है. इनमें लंदन हीथ्रो, लंदन गैटविक और बर्मिंघम जाने वाली उड़ानें शामिल हैं. कंपनी की योजना आने वाले समय में इस सुविधा का विस्तार अपने एयरबस A350, बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर और बोइंग 777-300 विमानों में करने की है. इससे दूसरे अंतरराष्ट्रीय रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा.

यह भी पढ़ें: Airbnb में चेकआउट से पहले नहीं धोने होंगे बर्तन, कचरा फेंकने से भी राहत

अब ट्रे में नहीं, रेस्टोरेंट की तरह परोसा जाएगा खाना

अब तक विमान में यात्रियों को आमतौर पर एक ट्रे में खाना परोसा जाता था, जिसमें मुख्य भोजन, सलाद, मिठाई और दूसरी चीजें एक साथ रखी होती थीं. नई सर्विस में इस तरीके को बदलकर रेस्टोरेंट की तरह भोजन परोसने की व्यवस्था की गई है. इसमें यात्रियों को पहले स्टार्टर, फिर मुख्य भोजन और आखिर में मिठाई अलग-अलग प्लेटों में दी जाएगी. खाने के अलग-अलग चरणों के लिए खास बर्तनों का इस्तेमाल होगा. टेबल पर लिनेन, मैचिंग ग्लास और बेहतर सर्विस के जरिए यात्रियों को आरामदायक माहौल देने की कोशिश की गई है.

Advertisement

इस व्यवस्था का मकसद यात्रियों को अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार आराम से खाना खाने का मौका देना है. खासकर लंबी दूरी की उड़ानों में यात्री जल्दबाजी के बजाय भोजन का आनंद ले सकेंगे. एयरलाइन के मुताबिक, इस पहल से विमान में मिलने वाला खाना केवल यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधा न रहकर सफर का एक खास हिस्सा बनेगा.

यह भी पढ़ें: सोने के सिक्के से स्मार्ट होम तक, फेस्टिव सीजन में बिल्डर्स ने खोला ऑफर्स का पिटारा

भारतीय परंपरा की झलक दिखाएंगे खास बर्तन

एयर इंडिया की नई डाइनिंग सर्विस में 'विस्टा वर्व' के तहत खास डिजाइन वाले बर्तनों का इस्तेमाल किया जाएगा. इस कलेक्शन में स्टार्टर, मुख्य भोजन, स्नैक्स, मिठाई और चीज के लिए अलग-अलग प्लेटें शामिल हैं. इसके अलावा खास ग्लास और एस्प्रेसो कप भी डिजाइन किए गए हैं.

एयर इंडिया के चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर राजेश डोगरा ने कहा कि बिजनेस क्लास में कोर्स के हिसाब से खाना परोसने की यह नई व्यवस्था एयरलाइन को बेहतर बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रीमियम यात्रा सुविधा देना है, साथ ही भारतीय मेहमाननवाजी की गर्मजोशी और असलियत को भी बनाए रखना है.

प्रीमियम सफर बेहतर बनाने की कोशिश

एयर इंडिया अपने यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए पहले भी कई बदलाव कर चुकी है. इनमें खाने-पीने के नए मेन्यू, वाइन के चयन, चाय की बेहतर पेशकश और विमान में सर्विस से जुड़े सुधार शामिल हैं. इसके साथ ही एयरलाइन अपने बेड़े को आधुनिक बनाने पर भी काम कर रही है. इसमें नए एयरबस A350 और बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमानों को शामिल करना और पुराने विमानों के केबिन व इंटीरियर को बेहतर बनाना शामिल है.

---- समाप्त ----