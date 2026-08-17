Stock Market Down: सप्ताह के पहले दिन बिखरा शेयर बाजार, IT-टेक स्टॉक्स में बड़ी गिरावट

बीते सप्ताह तेज उथल-पुथल के बाद भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में सप्ताह के पहले खराब शुरुआत हुई. मार्केट के दोनों इंडेक्स बुरी तरह टूटकर रेड जोन में ओपन हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जहां 350 अंक से ज्यादा फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी अपने पिछले बंद के मुकाबले गिरकर खुला. शुरुआती कारोबार में खासतौर पर टेक शेयरों में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई. TCS Share, HCL Tech Share, Infosys Share बुरी तरह टूटे, तो वहीं Indigo Share, HUL Share और SBI का स्टॉक भी फिसल गया.

और पढ़ें

सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही फिसले

शेयर मार्केट में सोमवार को कारोबार की शुरुआत के साथ ही सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट शुरू हो गई और जैसे-जैसे ट्रेड बढ़ा ये बढ़ती चली गई. BSE Sensex अपने पिछले शुक्रवार को बंद 78,009 की तुलना में फिसलकर 77,892 पर खुला और फिर तेज गिरावट लेते हुए 429 अंक टूटकर 77,579 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. NSE Nifty का हाल भी सेंसेक्स के जैसा ही रही और पिछले बंद 24,366 की तुलना में गिरावट लेकर रेड जोन में खुलने के बाद ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स भी 100 अंक से अधिक टूटकर 24,259 पर आ गया.

Tech-आईटी शेयरों में तेज गिरावट

शेयर मार्केट में रेड जोन में हो रहे कारोबार के दौरान खबर लिखे जाने तक बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल 30 में से 28 शेयर गिरावट में कारोबार कर रहे थे. सबसे ज्यादा आईटी और टेक कंपनियों के शेयर फिसले. TCS Share (1.60%), Indosys Share (1.55%), HCL Tech Share (1.45%), Tech Mahindra Share (1.20%), Mphasis Share (3.10%) की गिरावट में ट्रेडिंग करते दिखे.

Advertisement

ये शेयर भी ओपनिंग पर ही बिखरे

आईटी-टेक शेयरों के अलावा अन्य शेयरों की बात करें, तो मिडकैप में शामिल Voltas Share (2.60%), Phoenix Share (2%), Fortis Share (1.90%), IDFC First Bank Share (1.20%) फिसलकर कारोबार कर रहे थे. तो वहीं लार्जकैप में शामिल HUL Share (1.40%), SBI Share (1.35%), M&M Share (1.30%) की गिरावट लिए हुए थे.

बाजार में गिरावट के बड़े कारण

शेयर बाजार में गिरावट के बड़े कारणों की बात करें, तो मिडिल ईस्ट में युद्ध थमा है, लेकिन होर्मुज से तेल-गैस के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकता है. अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिससे बाजार का सेंटीमेंट खराब हुआ है. इसके अलावा भारतीय करेंसी रुपया फिर डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 95.48 पर ओपन हुआ.

इसके अलावा सेंसेक्स-निफ्टी के लिए प्रमुख संकेतक माना जाने वाले गिफ्ट निफ्टी सोमवार को शुरुआत से ही गिरावट में कारोबार करता नजर आया और खबर लिखे जाने तक Gift Nifty 130 अंक टूटकर रेड जोन में था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----