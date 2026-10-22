scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

अभी तक मिले ₹3.68 लाख करोड़... GMP भी शानदार, JIO IPO की बंपर डिमांड!

जियो प्‍लेटफॉर्म आईपीओ की बंपर डिमांड दिख रही है. दूसरे दिन इस आईपीओ को सभी कैटेगरी में सब्‍सक्राइब कर लिया गया और निवेशकों ने इस आईपीओ में जमकर बोली लगाई.

Advertisement
X
जियो प्‍लेटफॉर्म आईपीओ सब्‍सक्रि‍प्‍शन. (Photo: ITG)
जियो प्‍लेटफॉर्म आईपीओ सब्‍सक्रि‍प्‍शन. (Photo: ITG)

जियो प्‍लेटफॉर्म लिमिटेड के IPO को दूसरे दिन भी शानदार बोली मिली. जियो का ये आईपीओ सभी कैटेगरी में पूरी तरह भर गया. रिटेल कैटेगरी से लेकर हाई नेटवर्थ वाली कैटेगरी में निवेशकों ने जमकर बोली लगाई. शुक्रवार को इसमें निवेश का आखिरी मौका है. 

दूसरे दिन ये IPO रिटेल कैटेगरी में 1.54 गुना भर गया. QIB ने इस आईपीओ में 12.87 गुना निवेश किया था और 5.64 गुना NII कैटेगरी में सब्‍सक्राइब हुआ था. कुल मिलाकर इस आईपीओ को दूसरे दिन 5.39 गुना सब्‍सक्राइब किया गया. 

30200 करोड़ के बदले मिले 3.68 लाख करोड़ 
जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) का कुल साइज 30,200 करोड़ रुपये है यानी कंपनी इस आईपीओ से इतने पैसे जूटाएगी. जबकि इस आईपीओ के लिए कंपनी को कुल 3.68 लाख करोड़ रुपये मिले हैं. हालांकि, इसमें से कंपनी सिर्फ 30,200 करोड़ रुपये ही ले सकती है और बाकी पैसे शेयर नॉट-अलॉटमेंट होने पर IPO निवेशकों के अकाउंट में वापस आ जाएंगे. लेकिन ये डिमांड यह दिखाती है कि इस आईपीओ को लेकर निवेशकों के जोश है. 

सम्बंधित ख़बरें

Jio Platforms IPO subscribed
Jio Platforms IPO को शानदार रिस्पॉन्स, 100 मिनट में फुल सब्सक्राइब
जियो IPO पर निवेशकों का भरोसा
100 मिनट में फुल सब्सक्राइब हुआ जियो IPO, देसी-विदेशी निवेशकों की जबरदस्त बोली
Mukesh Ambani Jio Platforms IPO
पहले दिन रचा इतिहास, हुंडई-LG सब पीछे, सबसे तेजी से भरा Jio IPO
Jio IPO: खुलते ही बड़े निवेशकों की दिलचस्पी
जियो प्लेटफॉर्म्स IPO पहला दिन: QIB हिस्सा मिनटों में पूरा सब्सक्राइब, सुबह 10 बजे तक इश्यू 83% भरा
Starlink vs Jio Akash Ambani
Starlink से बेहतर व सस्ता होगा Jio का इंटरनेट? अंबानी का बड़ा बयान

कब होगी इस आईपीओ की लिस्टिंग? 
Jio Platforms IPO बोली के लिए 21 अक्‍टूबर को खुली थी और 23 अक्‍टूबर यानी शुक्रवार को बंद हो जाएगी. 26 अक्‍टूबर को इसके शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा और इसके शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्‍टूबर को NSE और BSE पर होगा. 

Advertisement

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 
Jio Platforms IPO का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर है. इसके एक लॉट में 12 शेयरों को रखा गया है, जिसके रिटेल कैटेगरी में हर व्‍यक्ति को एक लॉट के लिए कम से कम ₹13,428 ऊपरी प्राइस बैंड पर लगाना होगा. इस इश्‍यू के तहत 46,94,836 शेयर कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जिनके लिए 54 रुपये डिस्‍काउंट दिया गया है. 

GMP क्‍या दे रहा सिंग्‍नल?
Jio Platforms IPO के शेयर ग्रे मार्केट में भी अच्‍छी तेजी का संकेत दे रहे हैं. इस आईपीओ का GMP ₹243 है, ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹1119 की तुलना में इस आईपीओ के तहत जियो प्‍लेटफॉर्म्स के शेयरों की लिटिंग ₹1362 रुपये तक होने का अनुमान है. यानी कि निवेशकों को इस आईपीओ पर 21.72% का प्रीमियम मिल सकता है. 

(नोट- किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जहां होता है इंसानों का अंतिम संस्कार, वहां जला दिया कुत्ता, आगरा में मोक्षधाम पर विवाद |
    सरकारी खरीद में कीमतों का बड़ा अंतर, MP सरकार ने जांच की बात कही |
    जयपुर की गोल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री में लगी आग, दम घुटने से 2 कर्मचारियों की मौत, दीवार तोड़कर निकाले गए लोग |
    उत्तराखंड में कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कई विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी पदयात्रा |
    बेटी की शादी से टूटा पिता का दिल? जीवित बेटी को मृत मानकर कराया पाठ |
    अभी तक मिले ₹3.68 लाख... GMP में भी शानदार, JIO IPO की बंपर डिमांड! |
    एक सात लोगों की जान लेने वाला पहुंचा गांव, घर के बाहर जुड़ी भीड़, घबराए प्रेमिका के चाचा-चाची |
    Exclusive Interview: 'F-35 सबको नहीं देता अमेरिका, जिसपे भरोसा करते हैं सिर्फ उसी को...', जेट डील पर क्या बोले सर्जियो गोर |
    Exclusive Interview: ट्रेड डील, रूसी डीजल और पीएम मोदी-ट्रंप के रिश्ते... रुबियो-गोर ने दिया हर सवाल का जवाब |
    Gangotri Dham Kapat Close: चारधाम यात्रा के लिए बचे चंद दिन! गंगोत्री धाम के कपाट 10 नवंबर को होंगे बंद, सर्दियों में यहां विराजेंगी मां गंगा
    Advertisement