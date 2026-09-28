कर्ज मुक्त हुई ये कंपनी... सोना-चांदी का कारोबार, बाजार क्रैश के बीच शेयर में बड़ा बदलाव

शेयर बाजार में तबाही (Stock Market Crash) मची है और दूसरी ओर सोना-चांदी (Gold-Silver) के आभूषण निर्माता कंपनी का शेयर अपने 52 वीक के हाई के करीब पहुंच गया है. हम बात कर रहे हैं पीसी ज्वेलर्स के शेयर की, क्योंकि ये कंपनी अब कर्ज मुक्त फर्म बन गई है. ज्वेलरी सेक्टर में इस कंपनी का दबदबा है और देशभर में इसके स्टोर फैले हुए हैं.

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बाजार में भूचाल, ये शेयर हाई के करीब

पीसी ज्वैलर लिमिटेड के शेयर सोमवार को फोकस में है और वो भी ऐसे समय में जबकि शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है. सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश हो गए हैं. BSE Sensex 950 अंक का गोता लगाकर कारोबार कर रहा है, तो वहीं NSE Nifty 300 अंक से ज्यादा फिसलकर 23000 के नीचे आ गया है. लेकिन इस बीच पीसी ज्वेलर्स का शेयर अपने हाई के बिल्कुल करीब पहुंच गया.

कर्ज मुक्त कंपनी का टारगेट हासिल

पीसी ज्वैलर लिमिटेड के शेयरों के फोकस में रहने के पीछे बड़ा कारण ये है कि कंपनी ने 'कर्ज-मुक्त स्थिति' का अपना फाइनेंशियल टारगेट हासिल कर लिया है. PC Jewellers कंपनी ने बैंकों का शेष बकाया कर्ज सफलतापूर्वक चुका दिया है. ताजा भुगतान के साथ कंपनी ने 30 सितंबर 2024 के समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत सभी 14 कंसोर्टियम बैंकों का पूरा बकाया ऋण चुका कर दिया है. खास बात ये है कि ये पेमेंट तय तारीखों से पहले हुए हैं.

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शेयर पर मार्केट क्रैश का असर कम

Debt Free होने का टारगेट हासिल करने का असर पीसी ज्वेलर्स के शेयर पर भी देखने को मिला और शेयर मार्केट क्रैश के बीच भी इसमें गिरावट का स्तर कम रहा. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि PC Jewellers Stock अपने 52 वीक के हाई के करीब पहुंच गया.

शेयर मार्केट में भारी गिरावट के साथ शुरू हुए कारोबार के दौरान ये ज्वेलरी स्टॉक अपने पिछले बंद 14.17 रुपये की तुलना में उछाल के साथ 14.55 रुपये के लेवल पर खुला और एक झटके में 14.64 रुपये पर जा पहुंचा, जो इसके 52 वीक के हाई लेवल के करीब है. हालांकि, इस स्तर को छूने के बाद शेयर मार्केट क्रैश के साथ इस ज्वेलरी स्टॉक में भी गिरावट तेज होती गई और अंत में ये 4.11 फीसदी टूटकर 13.53 रुपये पर बंद हुआ. इस कंपनी का मार्केट कैप 13,200 करोड़ रुपये हो गया.

6 महीने में दिया 83% रिटर्न

पीसी ज्वेलर्स स्टॉक ने अपने निवेशकों पर बीते कुछ समय में पैसों की बरसात की है. दरअसल, पिछले तीन महीनों में ये स्टॉक करीब 64 फीसदी उछला है, तो वहीं बीते छह महीनों में इस शेयर की कीमत में 84 फीसदी का तगड़ा उछाल देखने को मिला है. सोमवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी के कुल 136.58 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिनकी वैल्यू 19.44 करोड़ रुपये रही.

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टेक्निकल आधार पर पीसी ज्वेलर्स स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 66.6 है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट जोन में और न ही ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है. यह ज्वेलरी स्टॉक 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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