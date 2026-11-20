स्‍पाइसजेट इन दिनों आर्थिक दिक्‍कतों से गुजर रहा है, जिस कारण इसकी फ्लाइट्स भी तेजी कैंसिल हो रही हैं. अभी तक एयरलाइंस की 74 फीसदी से ज्‍यादा फ्लाइट्स पार्क हो चुकी हैं. साथ ही समय पर उड़ानों में भी देरी हो रही है और इसके परिचालन को लेकर भी दिक्‍कते सामने आई हैं.

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इन्‍हीं सभी चीजों को लेकर DGCA ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है कि आखिर क्‍यों स्‍पाइसजेट की फ्लाइट्स इतनी कैंस‍िल हो रही हैं. दूसरी ओर, फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से सैकड़ों यात्री अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. उन्‍हें अपने सफर को लेकर काफी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ा है.

यात्रियों ने तो यहां तक शिकायत की है कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी कुछ रूटों पर स्‍पाइसजेट की सभी सेक्‍टर में बुकिंग चालू हैं, जबकि 70 फीसदी जहाज पार्क हैं. इन्‍हीं शिकायतों के मद्देनजर, DGCA ने एयलाइंस से जवाब मांगा है. DGCA ने परिचालन में बाधा को लेकर विदेशी विमानन प्राधिकरणों द्वारा स्पाइसजेट के खिलाफ दर्ज शिकायतों का जिक्र किया है.

नोट‍िस में डीजीसीए ने क्‍या कहा?

एयलाइंस को नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है. नोटिस में डीजीसीए ने कहा है कि पहले की कार्रवाई और जुर्माना लगाए जाने के बावजूद, 2026 के दौरान श्रेणी IIA और श्रेणी III मार्गों पर तैनाती में कमी सहित, रूट डिस्पर्शल दिशानिर्देशों (RDG) का बार-बार अनुपालन नहीं किया गया है.

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ऑपरेशन परफॉर्मेंश में लगातार गिरावट, समय पर उड़ान भरने (OTP) में गिरावट, उड़ानों में देरी और रद्द होने की बढ़ती संख्या ने यात्रियों को प्रभावित किया है. साथ ही डीजीसीए की गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया है. डीजीसीए ने आगे कहा कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद अभी तक जुर्माने का भुगतान भी नहीं किया गया है.

स्‍पाइसजेट को बोर्ड से फंड जुटाने की मंजूरी

बुधवार को स्‍पाइजेजट बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें एयरलाइन के ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए 5500 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी गई. डीजीसीए ने 25 अक्‍टूबर से शुरू होने वाले विंटर शेड्यूल के लिए एयरलाइन के लिए 66 डेली फलाइट्स को मंजूरी दी है, लेकिन डेटा से पता चलता है कि यह 25% से भी कम स्लॉट पर उड़ान भर रही है.

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