खेसारी लाल और अपर्णा के गाने 'जिला छपरा से' ने मचाया बवाल, दोनों की केमिस्ट्री ने लगाई आग

भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन कहे जाने वाले सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और खूबसूरत एक्ट्रेस अपर्णा मलिक की जोड़ी इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई है. दोनों का नया गाना 'जिला छपरा से' रिलीज होते ही दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

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महज तीन दिन पहले रिलीज हुए इस गाने को अब तक 2.3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. पर्दे पर खेसारी और अपर्णा की ऑन-स्क्रीन केमेस्ट्री फैंस को इतनी पसंद आ रही है कि लोग इस गाने पर जमकर रील्स बना रहे हैं.

यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में जमाया कब्जा

'जिला छपरा से' गाने का खुमार इस कदर देखने को मिल रहा है कि यह सिर्फ गानों की लिस्ट में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इंस्टाग्राम पर इस गाने का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यूट्यूब पर ये गाना इस वक्त 9वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. वीडियो में अपर्णा मलिक का बोल्ड और अलग अंदाज दर्शकों को खूब भा रहा है, वहीं खेसारी के साथ उनकी ट्यूनिंग ने पूरे गाने में जान फूंक दी है.

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यहां सुनिए गाना



खेसारी और शिल्पी राज की जादुई आवाज

इस धमाकेदार गाने गाने में खेसारी लाल यादव का साथ भोजपुरी की मशहूर गायिका शिल्पी राज ने दिया है. दोनों की जुगलबंदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब भी ये साथ आते हैं, तो गाना सुपरहिट होना तय है.

खेसारी लाल के साथ नजर आ रहीं अपर्णा मलिक किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने केवल भोजपुरी सिनेमा में ही नहीं, बल्कि साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी नाम कमाया है. अपर्णा अब तक पांच अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

फिर पर्दे पर साथ दिखेगी सुपरहिट जोड़ी

खेसारी लाल यादव और अपर्णा मलिक की जोड़ी दर्शकों के लिए कोई नई नहीं है. इससे पहले भी दोनों 'अवैध' और 'गन्स ऑफ मुंगेर' जैसी फिल्मों में मुख्य जोड़ी के रूप में अपनी केमेस्ट्री का जादू चला चुके हैं. अब फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि यह सुपरहिट जोड़ी बहुत जल्द आने वाली फिल्म 'सैयां अरब गईले ना 2' में एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाती नजर आएगी.

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