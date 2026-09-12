How to organize Small Kitchen: आटा-चावल की बोरियों से भर गई है रसोई? आजमाएं ये 6 आसान ट्रिक्स, कम स्पेस में आ जाएगा महीनेभर का राशन!

How to organize Small Kitchen: घर में सबसे ज्यादा जरूरी रसोई होती है, क्योंकि वहां पर काफी सारा सामान होता है. इससे भी बड़ी बात यह है कि रसोई का इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा किया जाता है. बर्तन, डिब्बे और गैस-चूल्हा समेत किचन में काफी चीजें रखी जाती हैं. मगर मुश्किल तब सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, जब महीने भर का राशन एक साथ घर आता है. आटे-चावल की बोरियां, तेल की बोलतें, दाल, बेसन, सूजी और मसालों के पैकेट को देखकर समझ नहीं आता है कि आखिर इनको कहां रखा जाए. छोटे घरों में ज्यादा दिक्कत होती है, फर्श पर चूहों और कीड़ों का डर रहता है और रसोई भी भरी-भरी दिखती है.

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इस वजह से लोग इनको कैबिनेट में भर देते हैं, जिसकी वजह से जरूरत के समय सामान नहीं मिल पाता है. लेकिन असली समस्या राशन की मात्रा से ज्यादा उसे रखने के तरीके की है. रसोई में स्टोरेज की परेशानी तो होती है, मगर थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ छोटी किचन में भी थोक का राशन आसानी से संभाल कर रख सकते हैं. जब भी अगली बार घर में थोक में राशन लेकर आए तो इन कुछ आसान स्टोरेज आइडियाज को ट्राई करके देख सकते हैं, इससे आपकी आधी मुश्किल हल हो जाएगी.

पूरी बोरी संभालने की जरूरत नहीं

राशन का बड़ा पैकेट खरीदने के बाद उसे उसी हालत में किचन के किसी कोने में छोड़ देना सबसे आसान तरीका जरूर है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं. चावल, आटा और दाल जैसी चीजों को साफ और सूखे, ढक्कन वाले कंटेनर में रखना ज्यादा आसान होता है. इसका एक फायदा यह भी है कि बड़े-बड़े पैकेट किचन में जगह नहीं घेरते. कंटेनर एक जैसे हों तो उन्हें एक के ऊपर एक या एक लाइन में रखना भी आसान हो जाता है.

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एक बड़ा डिब्बा नहीं, दो आकार रखें

छोटी किचन में लोग एक बड़ा डिब्बा राशन रखने के लिए खरीद लेते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है. चावल और आटे को रोज बड़े बर्तन से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनके लिए एक छोटा डिब्बा भी रखें. ताकि आप उसमें एक महीने या 15 दिन के लिए एक बार में चावल, आटा और चीनी रख दें, इससे रोज इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होती है.

फर्श पर राशन को

बड़े पैकेटों को फर्श पर रखने की आदत जल्दी जगह भर देती है. ऊपर से सफाई करते समय इन्हें बार-बार हटाना पड़ता है. अगर नीचे कैबिनेट में जगह है तो भारी राशन वहीं रखें. कैबिनेट बहुत अंदर तक जाती है तो एक स्लाइडिंग बास्केट या पुल-आउट ट्रे लगा सकते हैं. इससे सामान उठाकर पीछे तक पहुंचने के बजाय पूरी ट्रे बाहर आ जाएगी.

भारी सामान ऊपर रखने की गलती न करें

चावल, आटा और तेल जैसी भारी चीजों को कभी भी ऊपर वाली शेल्फ पर न रखें. इन्हें नीचे या कमर के आसपास की ऐसी जगह रखें जहां आसानी से हाथ पहुंच सके. ऊपर की शेल्फ हल्के सामान रखना सबसे सही होता है, जैसे सूखे मसाले, नमक, बेकिंग का सामान नीचे की शेल्फ में रखने से वो आसानी से मिल जाते हैं और काम के समय ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है.

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गैस के पास राशन रखने से बचें

किचन में हर खाली जगह स्टोरेज के लिए सही नहीं होती. चूल्हे, ओवन या ऐसी जगह के बिल्कुल पास आटा-दाल के डिब्बे रखने से बचें जहां लगातार गर्मी रहती हो. इससे उनमें नमी हो सकती है और वो जल्दी खराब हो सकते हैं. ऐसे ही सीलन वाली दीवार के पास भी बिल्कुल बारिश के समय तो राशन की कोई चीज नहीं रखनी चाहिए.

तेल की बोतलों के लिए अलग जगह बनाएं

तेल की बोतलों किचन शेल्फ में ज्यादा जगह भी घेरती हैं और चिपचिपी भी कर देती हैं. इसलिए जितना हो तेल की बोतलों को हमेशा बड़ी बोतल की बजाय छोटी बोतल में करके इस्तेमाल करना चाहिए और उनके नीचे हमेशा कोई प्लेट लगानी चाहिए.

कीड़ों से बचाने के लिए सफाई सबसे जरूरी

रसोई में अनाज के डिब्बों में जल्दी कीड़े लग जाते हैं, इसलिए सफाई का खास ध्यान रखें. इसके अलावा अनाज के डिब्बों और कंटेनर में कुछ घरों में सूखी नीम की पत्तियां रख सकते हैं. हालांकि इससे पहले यह जरूरी है कि कंटेनर साफ और पूरी तरह सूखा हो और उसका ढक्कन अच्छी तरह बंद होना चाहिए. पुराने राशन में लाकर नया राशन बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए.

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