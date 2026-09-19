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रोहतास में सियार का आतंक, 10 से ज्यादा लोगों को काटा... महिलाएं-बच्चे घायल, ग्रामीणों ने पीटकर मार डाला

रोहतास में एक सियार ने अचानक 10 से ज्यादा लोगों पर हमला कर दिया. डुमरांव रोड इलाके में लोग अपने घरों के बाहर बैठे थे, तभी सियार ने कई लोगों को काटकर घायल कर दिया. घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. हमले के बाद मची अफरा-तफरी के बीच ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से सियार को घेर लिया और उसकी मौत हो गई.

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सियार ने 10 से ज्यादा लोगों पर किया हमला. (Photo: Screengrab)
सियार ने 10 से ज्यादा लोगों पर किया हमला. (Photo: Screengrab)

रोहतास के बिक्रमगंज में एक सियार ने ऐसा आतंक मचाया कि लोग अपने ही घरों के दरवाजे पर बैठने से डर गए. डुमरांव रोड इलाके में सियार ने एक के बाद एक 10 से ज्यादा लोगों पर हमला कर उन्हें काट लिया. घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. हमले के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने लाठी-डंडे लेकर सियार को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. घायलों को बिक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई.

घटना बिक्रमगंज के डुमरांव रोड इलाके की है. कल देर शाम कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे पर बैठे हुए थे. माहौल सामान्य था. किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में वहां चीख-पुकार मचने वाली है. अचानक एक सियार वहां पहुंचा और लोगों पर हमला करने लगा. जिसके सामने आया, उसे काट लिया. सियार ने 10 से ज्यादा लोगों को घायल किया. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. अचानक हुए हमले से लोग घबरा गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Rohtas Jackal Attacks More Than 10 People Women Children Injured

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लोगों ने खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागना शुरू कर दिया. सियार के लगातार हमले के बाद स्थानीय लोग भी जुटने लगे. इसके बाद लोगों ने लाठी-डंडे लेकर सियार को घेर लिया. ग्रामीणों ने सियार को पीटकर मार डाला. घटना के बाद घायल लोगों को इलाज के लिए बिक्रमगंज के अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया. कुछ घायल प्राइवेट अस्पतालों में भी गए. अस्पताल में घायलों को एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई.

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लोगों के घायल होने की सूचना प्रशासन को भी दी गई. इसके बाद बिक्रमगंज के SDM दिलीप कुमार अस्पताल पहुंचे और घायलों का जायजा लिया. उन्होंने अस्पताल में इलाज की व्यवस्था और घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली. वहीं अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. अभिनंदन कुमार ने भी घायलों के इलाज से जुड़ी जानकारी दी.

यह भी पढ़ें: सोनभद्र में सियार ने गांव वालों पर किया अटैक.... महिलाओं-बच्चों सहित 9 लोग घायल

अचानक हुए हमले में लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. ग्रामीणों के मुताबिक, सियार के हमले के बाद लोग काफी डर गए थे. घायल महिला सजदा बानो भी इस घटना की शिकार हुई हैं. उन्होंने घटना को लेकर अपना अनुभव बताया है.

Rohtas Jackal Attacks More Than 10 People Women Children Injured

इलाके में घटना के बाद देर तक दहशत का माहौल रहा. सियार को ग्रामीणों ने मार दिया, लेकिन घटना के बाद इलाके के लोगों के सामने अब दूसरा सवाल है- आखिर सियार बस्ती तक पहुंचा कैसे? क्या वह आसपास के किसी इलाके या खेत से आया था? क्या इलाके में पहले भी इस तरह के जंगली जानवर देखे गए थे? इन सवालों का जवाब फिलहाल सामने नहीं आया है.

एक बात साफ है कि अचानक हुए इस हमले ने डुमरांव रोड इलाके में लोगों को डरा दिया है. फिलहाल घायल लोगों का इलाज कराया गया है और उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई है. प्रशासन की ओर से भी स्थिति का जायजा लिया गया है. देर शाम घर के बाहर बैठे लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि कुछ देर बाद एक सियार वहां पहुंचकर 10 से ज्यादा लोगों को घायल कर देगा. लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका चीख-पुकार से भर गया. ग्रामीणों ने मिलकर सियार को काबू किया और उसकी मौत हो गई.

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