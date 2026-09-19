9 महीने बाद मिली नौकरी, 2.5 घंटे में छूटी... वजह सुनकर टूट गया शख्स

करीब 9 महीने तक जॉब की तलाश के बाद जब आखिरकार एक अमेरिकी शख्स को नई नौकरी मिली तो उसे लगा कि मुश्किल दौर खत्म हो गया है. नई जॉब का पहला दिन उसके लिए खास था. उसने रात में नहाकर नए कपड़े तैयार किए और सुबह बिल्कुल तैयार होकर ऑफिस पहुंचा. लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटे बाद नौकरी उसके हाथ से निकल जाएगी.
शख्स ने रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर की है. उसके मुताबिक, जॉब ज्वाइन करने के करीब ढाई घंटे बाद ही उसे ऑफिस से जाने के लिए कह दिया गया. टेंप एजेंसी ने उसे इसकी वजह 'हाइजीन इश्यू' यानी साफ-सफाई से जुड़ी समस्या बताई.
नए कपड़े पहनकर पहुंचा था ऑफिस
शख्स ने बताया कि वह करीब साढ़े नौ महीने से बेरोजगार था. इस दौरान उसकी बेरोजगारी की आर्थिक मदद भी खत्म हो चुकी थी. ऐसे में जब उसे नई जॉब मिली तो वह काफी खुश था. खास बात यह थी कि इस जॉब में उसे पिछली नौकरी से ज्यादा सैलरी मिलने वाली थी.
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पहले दिन को लेकर उसने खास तैयारी की. रात में नहाया और नया पोलो शर्ट निकालकर रखा. अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो सुपरवाइजर ने उसे ऑफिस दिखाया और कर्मचारियों से मिलवाया.उसे नया ऑफिस भी पसंद आया. खासकर वहां की किचन और बाथरूम की सुविधाएं उसे अच्छी लगीं.
ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर अचानक सब बदल गया
करीब सुबह 10 बजे एक कर्मचारी ने उसे ट्रेन करना शुरू किया. कुछ देर बाद सुपरवाइजर वापस आईं और दोपहर से पहले ही लंच लेने के लिए कहा. इसके बाद उन्होंने ट्रेनर को मीटिंग के लिए बुला लिया.ट्रेनर वापस आई तो उसने बताया कि उसे कुछ काम पूरा करना है और फिलहाल वह वहीं बैठा रहे. कुछ देर बाद सुपरवाइजर ने फिर उसे जल्दी लंच लेने के लिए कहा.
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लेकिन जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकलने लगा, टेंप एजेंसी से फोन आया. उसे बताया गया कि उसकी जॉब खत्म कर दी गई है.
वजह सुनकर रह गया हैरान
शख्स के मुताबिक, उसे बताया गया कि कंपनी ने 'हाइजीन इश्यू' की वजह से उसे हटाया है. यह सुनकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसका कहना था कि वह नहाकर आया था, अच्छी तरह तैयार था और उसने पहले दिन के लिए नया शर्ट तक पहना था.उसने बताया कि उसके दो दोस्तों ने भी बाद में उसकी गंध को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं बताई. एक दोस्त ने उसके काफी करीब जाकर भी सिर्फ हल्की पसीने की गंध महसूस की.
शख्स ने अपने रोज पोस्ट में यह भी बताया कि वह रोज ब्रश और फ्लॉस करता है, हाल में डेंटिस्ट के पास गया था और धूम्रपान भी नहीं करता. उसने यह भी कहा कि उसने जॉब पर जाने से पहले अच्छी तरह नहाया था.
आखिर ऐसी क्या बात हुई?
सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि कंपनी या टेंप एजेंसी ने उसे यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर ऐसी कौन-सी समस्या थी, जिसके कारण उसे सिर्फ ढाई घंटे में नौकरी से हटा दिया गया.
उसने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि वह इस जॉब को लेकर काफी उत्साहित था और नौ महीने से ज्यादा समय तक जॉब तलाशने के बाद उसे इसकी बेहद जरूरत थी.
पोस्ट पर कई यूजर्स ने उसके प्रति सहानुभूति जताई. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या 'हाइजीन' को जॉब खत्म करने के लिए सिर्फ एक बहाना बनाया गया था. हालांकि, कंपनी ने वास्तव में उसे क्यों हटाया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.
नौकरी की तलाश में महीनों बिताने के बाद पहले ही दिन ऐसा अनुभव उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था. सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है-आखिर उन ढाई घंटों में ऐसा क्या हुआ कि नौकरी पहले दिन ही चली गई?