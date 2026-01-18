सोनभद्र में सियार ने गांव वालों पर किया अटैक.... महिलाओं-बच्चों सहित 9 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के जुगैल गांव में सियार के हमले से नौ लोग घायल हो गए हैं, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. हमले शुक्रवार और शनिवार को हुए. गांव के मुखिया ने वन विभाग को जानकारी दी है कि एक सियार ने गांव के कई लोगों पर अचानक हमला कर दिया. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एजेंसी के अनुसार, इस हमले में घायल हुए लोगों में 30 वर्षीय अमर सिंह, 20 वर्षीय फूलमती, 11 साल का गोलू, 10 साल का संदीप, 30 वर्षीय गुड्डी, 60 वर्षीय बच्चा देवी, 19 वर्षीय रामाधर, 5 वर्षीय अंकुश और 25 वर्षीय शबनम शामिल हैं. ये सभी जुगैल गांव के रहने वाले हैं.

घायलों को तुरंत चोपन स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) में भर्ती कराया गया, वहां उन्हें प्राथमिक उपचार के साथ आवश्यक टीके भी लगाए गए. CHC के अधीक्षक सुब्रह्मण्यम चंद्र ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति स्थिर है और उनकी निगरानी की जा रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए आज वन विभाग की टीम जुगैल गांव जाने वाली है. फॉरेस्ट रेंजर अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि टीम गांव में जाकर स्थिति का आकलन करेगी और सियार को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि सियार अकेला था या उसके साथ अन्य जानवर भी थे.

स्थानीय लोगों में घटना के बाद भय और असुरक्षा का माहौल है. लोगों का कहना है कि सियार अक्सर गांव के किनारों में दिखाई देता था, लेकिन अब वह घरों और लोगों पर भी हमला करने लगा है. ग्रामीणों ने वन विभाग से आग्रह किया है कि सियार को जल्द ही पकड़कर इलाके को सुरक्षित बनाया जाए. अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे बच्चों को अकेले बाहर न जाने दें और सियार के आसपास आने पर तुरंत सूचना दें.

