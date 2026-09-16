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पटना में ओवरब्रिज के 50 फीट ऊंचे फ्रेम पर चढ़ा युवक, नीचे उतारने के लिए क्रेन और कमाडों की लेनी पड़ी मदद

शिकारपुर ओवरब्रिज पर एक युवक के धनुषाकार फ्रेम पर चढ़ने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर क्रेन की मदद से करीब 20-25 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इसके बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया.

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ओवरब्रिज के 50 फीट ऊंचे फ्रेम पर युवक गया था. ट्रेन की मदद से उसे नीचे उतारा गया. (Photo-ITG)
ओवरब्रिज के 50 फीट ऊंचे फ्रेम पर युवक गया था. ट्रेन की मदद से उसे नीचे उतारा गया. (Photo-ITG)

पटना सिटी के चौक शिकारपुर ओवरब्रिज पर मंगलवार को हड़कंप मच गया. दरअसल, एक युवक पुल के ऊपर बने लोहे के फ्रेम पर चढ़ गया. यह फ्रेम धनुषाकार बना हुआ है. 

युवक काफी ऊंचाई तक पहुंच गया था. उसे देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए. लोगों को उसके नीचे कूदने की आशंका थी. इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पटना पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश शुरू की. वह काफी ऊंचाई पर था. ऐसे में रेस्क्यू करना आसान नहीं था. स्थिति को देखते हुए क्रेन की मदद ली गई. पुलिस टीम ने सावधानी से ऑपरेशन शुरू किया.

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करीब 20 से 25 मिनट तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला. पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया. इस दौरान टीम ने काफी सावधानी बरती. युवक को किसी तरह की चोट न लगे, इसका ध्यान रखा गया.

यह भी पढ़ें: मेरठ में क्लोरीन गैस लीक, मचा हड़कंप... आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत, कॉलोनी कराई गई खाली

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रेस्क्यू के दौरान रोकना पड़ा ट्रैफिक

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ओवरब्रिज पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई. दोनों तरफ ट्रैफिक रोकना पड़ा. इसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा. मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी जमा हो गए. लोग पूरे घटनाक्रम को देखने लगे. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया. इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया.

युवक काफी ऊंचाई पर मौजूद था. उसके नीचे गिरने का खतरा था. पुलिस ने इसी वजह से जल्दबाजी नहीं की. टीम ने पूरी सावधानी के साथ उसे नीचे उतारा. क्रेन की मदद से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया.

पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान जयप्रकाश साव के रूप में हुई है. वह मूल रूप से जमुई जिले का रहने वाला है. फिलहाल वह पटना में रह रहा है. वह ऑटो चालक के रूप में काम करता है.

जयप्रकाश साव धवलपुरा इलाके में किराए के मकान में रहता है. फिलहाल पुलिस उससे पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है. वह पुल के ऊपरी लोहे के फ्रेम पर क्यों चढ़ा था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह भी स्पष्ट नहीं है. पुलिस इस बारे में जानकारी जुटा रही है.

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पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के बाद ही पूरे मामले की वजह सामने आ सकेगी. फिलहाल पुलिस का फोकस युवक को सुरक्षित बचाने के बाद मामले की जानकारी जुटाने पर है.

यह भी पढ़ें: अगरतला-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में स्मोक वार्निंग से हड़कंप, लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, सुरक्षित बचे 109 लोग

करीब 20 से 25 मिनट की मशक्कत के बाद रेस्क्यू पूरा हुआ. युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. इस पूरे ऑपरेशन में कमांडो संदीप कुमार, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार, सहायक सब इंस्पेक्टर अक्षय लाल की अहम भूमिका रही. टीम ने मिलकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा.

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