scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुजफ्फरपुर में दो बसों की आमने-सामने भीषण टक्कर, एक चालक की मौत और 24 यात्री घायल

बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार को दो बसों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में एक चालक की मौत हो गई, जबकि करीब 24 यात्री घायल हुए हैं. हादसा औराई के गोपालपुर के पास मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी मुख्य मार्ग पर हुआ. टक्कर में चालक बस के केबिन में फंस गया, जिसे गैस कटर से बस काटकर बाहर निकाला गया. गंभीर घायलों को SKMCH भेजा गया है.

Advertisement
X
गैस कटर से काटकर निकाला गया शव.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
गैस कटर से काटकर निकाला गया शव.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. औराई थाना क्षेत्र के गोपालपुर के पास मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी मुख्य मार्ग पर दो बसों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. दुर्घटना में एक बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों वाहनों में सवार करीब 24 यात्री घायल हो गए. टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.

जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जा रही 'गिरजा' बस और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की ओर आ रही 'सनोवर' बस गोपालपुर के समीप आपस में भिड़ गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गिरजा बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव में जुट गए.

यह भी पढ़ें: बिहार में शराबबंदी की धज्जियां! साइकिल दुकान से 208 लीटर विदेशी शराब बरामद, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से 3 तस्कर गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

CM योजना से महिलाओं ने कारोबार में लगाया पैसा.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
कृष्ण की बांसुरी बना रही मुस्लिम महिलाएं, सरकारी मदद से कारोबार हुआ मजबूत
Bihar Dog Terror
आवारा कुत्तों के झुंड ने चार साल के बच्चे पर किया हमला
Pack of Stray Dogs Attack 4-Year-Old Child
4 साल के मासूम को कुत्ते ने जमीन पर गिराकर काटा, घटना CCTV में कैद
ED on DSK case
आजाद समाज पार्टी के नेता शाहनवाज राणा के 9 ठिकानों पर ED के छापे
8 घंटे में कारोबारी की सकुशल बरामदगी.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
मुर्गी दाना कारोबारी का अपहरण और मांगी 10 लाख की फिरौती, 4 अरेस्ट

इस दुर्घटना में गिरजा बस के चालक की घटनास्थल पर ही जान चली गई. मृतक की पहचान सीतामढ़ी जिले के डुमरा निवासी अजीत शर्मा के रूप में हुई है. टक्कर के दौरान वह बस के केबिन में स्टेयरिंग और क्षतिग्रस्त हिस्से के बीच बुरी तरह फंस गया था. उसे बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

Advertisement

गैस कटर से काटकर निकाला शव

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया. चालक का शव बस के अंदर बुरी तरह फंसा होने के कारण उसे निकालना आसान नहीं था. इसके बाद गैस कटर की मदद ली गई और बस के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटकर काफी प्रयास के बाद शव को बाहर निकाला गया.

हादसे के बाद दोनों बसों में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की. दुर्घटना में घायल करीब दो दर्जन यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें से ज्यादातर लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई.

वहीं, जिन यात्रियों को ज्यादा चोटें आई हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) भेजा गया है. डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल में भर्ती घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव का काम पूरा कर लिया गया है.

मुजफ्फरपुर

यातायात हुआ सामान्य

हादसे की पुष्टि डीएसपी पूर्वी अलय वत्स ने की है. उन्होंने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य कराया. दुर्घटना में जान गंवाने वाले चालक के शव को बाहर निकालने के बाद आगे की कार्रवाई की गई.

Advertisement

हादसे के कारण मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. क्षतिग्रस्त बसों को हटाने के बाद सड़क पर आवाजाही सामान्य कर दी गई. फिलहाल घटनास्थल पर स्थिति नियंत्रण में है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है.

पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों बसों की आमने-सामने टक्कर हुई है. दुर्घटना में एक चालक की मौत और करीब 24 यात्रियों के घायल होने से इलाके में शोक और चिंता का माहौल है.

एक चालक की मौत, 24 यात्री घायल

इस भीषण दुर्घटना में मृतक चालक अजीत शर्मा सीतामढ़ी जिले के डुमरा के रहने वाले थे. उनका शव बस के केबिन में फंस गया था, जिसे गैस कटर से बस काटकर बाहर निकाला गया. वहीं, घायल यात्रियों में से अधिकांश को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को SKMCH में भर्ती कराया गया है.

फिलहाल, सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने राहत एवं बचाव अभियान पूरा कर लिया है और मौके पर यातायात भी बहाल कर दिया गया है. हादसे को लेकर पुलिस आगे की जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुजफ्फरपुर में दो बसों की आमने-सामने भीषण टक्कर, एक चालक की मौत और 24 यात्री घायल |
    कभी ट्रेन में गाए भजन, 'हनुमान अंश' के नेत्रहीन सिंगर को मिला सम्मान, बड़े ऑफर्स की लगी लाइन, रातोरात चमकी किस्मत |
    'मुझे मरने में भी सुकून मिलेगा...', क्यों मृत्युदंड से पहले ये क्यों बोल रहा था रेपिस्ट |
    PM मोदी के जन्मदिन से शुरू होगा 1 महीने का सेवा अभियान, जानें क्या-क्या होगा |
    फैक्ट चेक: चीन-पाकिस्तान के पुराने वीडियो नेपाल बाढ़ के बताकर हुए वायरल   |
    ICC ने श्रीलंका से छिना हक, महिला चैम्पियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी करेगा भारत, भिड़ेंगी दुनिया की 6 दिग्गज टीमें |
    'फांसी पर चढ़ने से पहले निकाह से आजाद करता हूं...', तिहाड़ में बंद यासीन मलिक देगा पत्नी को तलाक |
    बिना परमिट भारत के इन 4 सुंदर राज्यों में भारतीयों की भी नो-एंट्री, घूमने से पहले नोट कर लें नाम, वरना लौटना पड़ेगा वापस |
    भूल जाएंगे CRETA और SIERRA, हुंडई ला रही नई SUV, मिलेंगे दमदार फीचर्स |
    KBC 18: करीना को क्या बुलाएंगे अमिताभ? परिवार से निकला गहरा नाता, सवाल सुन सैफ के छूटे पसीने
    Advertisement