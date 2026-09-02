मुजफ्फरपुर में दो बसों की आमने-सामने भीषण टक्कर, एक चालक की मौत और 24 यात्री घायल

बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. औराई थाना क्षेत्र के गोपालपुर के पास मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी मुख्य मार्ग पर दो बसों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. दुर्घटना में एक बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों वाहनों में सवार करीब 24 यात्री घायल हो गए. टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई.

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जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जा रही 'गिरजा' बस और सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर की ओर आ रही 'सनोवर' बस गोपालपुर के समीप आपस में भिड़ गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गिरजा बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव में जुट गए.

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इस दुर्घटना में गिरजा बस के चालक की घटनास्थल पर ही जान चली गई. मृतक की पहचान सीतामढ़ी जिले के डुमरा निवासी अजीत शर्मा के रूप में हुई है. टक्कर के दौरान वह बस के केबिन में स्टेयरिंग और क्षतिग्रस्त हिस्से के बीच बुरी तरह फंस गया था. उसे बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

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गैस कटर से काटकर निकाला शव

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया. चालक का शव बस के अंदर बुरी तरह फंसा होने के कारण उसे निकालना आसान नहीं था. इसके बाद गैस कटर की मदद ली गई और बस के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटकर काफी प्रयास के बाद शव को बाहर निकाला गया.

हादसे के बाद दोनों बसों में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की. दुर्घटना में घायल करीब दो दर्जन यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें से ज्यादातर लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई.

वहीं, जिन यात्रियों को ज्यादा चोटें आई हैं, उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) भेजा गया है. डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल में भर्ती घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव का काम पूरा कर लिया गया है.

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यातायात हुआ सामान्य

हादसे की पुष्टि डीएसपी पूर्वी अलय वत्स ने की है. उन्होंने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य कराया. दुर्घटना में जान गंवाने वाले चालक के शव को बाहर निकालने के बाद आगे की कार्रवाई की गई.

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हादसे के कारण मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी मुख्य मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. क्षतिग्रस्त बसों को हटाने के बाद सड़क पर आवाजाही सामान्य कर दी गई. फिलहाल घटनास्थल पर स्थिति नियंत्रण में है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है.

पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों बसों की आमने-सामने टक्कर हुई है. दुर्घटना में एक चालक की मौत और करीब 24 यात्रियों के घायल होने से इलाके में शोक और चिंता का माहौल है.

एक चालक की मौत, 24 यात्री घायल

इस भीषण दुर्घटना में मृतक चालक अजीत शर्मा सीतामढ़ी जिले के डुमरा के रहने वाले थे. उनका शव बस के केबिन में फंस गया था, जिसे गैस कटर से बस काटकर बाहर निकाला गया. वहीं, घायल यात्रियों में से अधिकांश को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को SKMCH में भर्ती कराया गया है.

फिलहाल, सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने राहत एवं बचाव अभियान पूरा कर लिया है और मौके पर यातायात भी बहाल कर दिया गया है. हादसे को लेकर पुलिस आगे की जांच में जुटी है.

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