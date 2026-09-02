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फैक्ट चेक: चीन-पाकिस्तान के पुराने वीडियो नेपाल बाढ़ के बताकर हुए वायरल  

सोशल मीडिया पर नेपाल बाढ़ के नाम से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 5 अलग-अलग क्लिप्स जोड़ी गई हैं. आजतक फैक्ट चेक की जांच में यह दावा पूरी तरह गलत निकला.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो नेपाल में आई बाढ़ से हुई तबाही को दिखाता है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
इस वीडियो में पाकिस्तान, चीन और म्यांमार की पुरानी घटनाओं की पांच अलग-अलग क्लिप्स हैं. इसका नेपाल की बाढ़ से कोई लेना-देना नहीं है.

नेपाल में आई भीषण बाढ़ की वजह से 2 सितंबर तक लोगों की मौत का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच चुका है और लगभग 4,000 लोग लापता हैं. इस बीच नेपाल का बताकर बाढ़ से मची तबाही और बदहवास भागते हुए लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में 5 अलग-अलग क्लिप्स हैं. लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये सभी वीडियो पुराने हैं और नेपाल के नहीं हैं. जानते हैं इन पांचों वीडियो की असली कहानी.   

2022 से ही इंटरनेट पर मौजूद है ये  

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ये वीडियो किसी रिहायशी इलाके का है जहां कई लोग बाढ़ से बचने के लिए भाग रहे हैं. इसके कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से ये हमें टिकटॉक पर मिला. इसे यहां 26 दिसंबर, 2022 को अपलोड किया गया था. पोस्ट के मुताबिक, ये पाकिस्तान के स्वात जिले में आई बाढ़ का वीडियो है. जाहिर है, ये नेपाल में आई बाढ़ का वीडियो नहीं है. हालांकि, हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि ये वीडियो पाकिस्तान के स्वात जिले का ही है. 

पाकिस्तान का है ये वीडियो 

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ये वीडियो एक पहाड़ी इलाके का है. इसमें कई घर दिख रहे हैं और बाढ़ का पानी एक पुल के नीचे से बहता हुआ दिख रहा है. कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसका लंबा वर्जन पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल 'MH Climate Action' पर मिला. इसे यहां 17 अगस्त को अपलोड किया गया था. यहां दिए गए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, वीडियो अपर दिर में अचानक आई बाढ़ का है. वीडियो का स्क्रीनशॉट हमें लोअर दिर के डिप्टी कमिश्नर के 3 अगस्त के फेसबुक पोस्ट में भी मिला. पोस्ट के मुताबिक, अपर दिर में बारिश के बाद पंजगोड़ा नदी में बाढ़ आई थी और निचले इलाके के लोगों को नदी से दूर रहने को कहा गया था.

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ये घटना चीन में हुई थी
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इस वीडियो में कोई रिहायशी इलाका बाढ़ में डूबा दिख रहा है. पानी के तेज बहाव में बहती एक महिला भी दिख रही है. इसका स्क्रीनशॉट हमें चीन की वेबसाइट "Sohu.com" की 6 जुलाई की एक रिपोर्ट में मिला. इसके मुताबिक, बीजिंग न्यूज के एक रिपोर्टर ने बताया है कि बाढ़ का ये वीडियो चीन के गुआंगशी प्रांत का है. एक अधिकारी ने रिपोर्टर को ये भी बताया था कि महिला बाढ़ के पानी में बह गई थी जिसे बचा लिया गया था. 

रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि टाइफून मायसक के कारण गुआंगशी में लगातार भारी बारिश हुई थी. 'Teepr' नाम की एक अन्य चीनी वेबसाइट पर भी हमें वीडियो का स्क्रीनशॉट मिला. 7 जुलाई, 2026 को छपी इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि टाइफून मायसक के कारण गुआंगशी में भारी बारिश हुई थी. 

टाइफून मायसक का है ये वीडियो 

viral video

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव के चलते एक बांध टूट जाता है.

ये वीडियो हमें बीबीसी की 7 जुलाई की रिपोर्ट में मिला. इसके मुताबिक, टाइफून मायसक के चलते आई बाढ़ से चीन के नाननिंग में बांध की दीवार टूट गई थी. टाइफून के कारण कम से कम चार लोगों की मौत हुई थी और 62,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था.

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ये बाढ़ म्यांमार में आई थी 

viral video

इस वीडियो में बाढ़ के पानी में डूबा हुआ एक इलाका दिख रहा है. हमें फेसबुक पर इसका एक दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया वर्जन मिला. म्यांमार के अकाउंट "Hsan Loi Voice"  ने इसे 22 जुलाई, 2025 को शेयर किया था. पोस्ट के मुताबिक, वीडियो म्यांमार के मोंग पोक में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ का है. "BBC Burmese" की 20 जुलाई, 2025 की एक फेसबुक पोस्ट में भी हमें वीडियो का स्क्रीनशॉट मिला. यहां भी वीडियो को म्यांमार के मोंग पोक का बताया गया है.

साफ है कि पांचों वीडियो नेपाल में आई बाढ़ के नहीं हैं.   

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