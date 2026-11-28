मुजफ्फरपुर के साहेबगंज बाजार में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया. केशव चौक पर अचानक छतों से ईंट-पत्थर फेंके जाने लगे. इस दौरान बुलडोजर का शीशा टूट गया, जबकि उसका चालक बाल-बाल बचा. पथराव के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और प्रशासनिक टीम को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा.

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दरअसल, साहेबगंज बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया था. दुकानदारों को गुरुवार तक खुद ही अवैध कब्जा हटाने का समय दिया गया था. इसके बाद शुक्रवार को प्रशासनिक टीम नवल किशोर चौक से बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंची. टीम जैसे ही केशव चौक पहुंची, कुछ लोगों ने छतों से ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए. इस हमले में बुलडोजर का शीशा टूट गया.

पथराव की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. पुलिस की मौजूदगी में दोबारा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया. प्रशासन ने ब्रजनंदन चौक, गांधी चौक, इंद्रेदेव चौक और ब्लॉक गेट तक अवैध कब्जे गटाए. इस दौरान कई दुकानों के टीन शेड, होटल के अवैध निर्माण और फुटपाथ पर लगी दुकानों का तोड़ दिया गया. केशव चौक और बाया नदी पुल के पास फल बेचने वालों की गुमटियां भी हटाई गई.

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पथराव करने वालों की पहचान में जुटी पुलिस

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक युवक की तस्वीर वायरल हो रही है. इसमें कथित तौर पर युवक को ईंट फेंकते हुए देखा जा रहा है. हालांकि, तस्वीर की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पथराव में शामिल लोगों की पहचान कर रही है.

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद फिरोज ने साहेबगंज थाने में FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. पुलिस का कहना है कि आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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