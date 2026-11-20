रोड साइड मिलने वाले साधारण मोमो को एक बड़े और संगठित ब्रांड में बदलना आसान नहीं था. इंडिया टुडे-आजतक मास्टरक्लास के 'आइडिया लाइक ए वाउ' सत्र में 'वाउ! मोमो' (Wow! Momo) के सह-संस्थापक और सीईओ सागर दरयानी ने अपने 17 साल के संघर्ष, उतार-चढ़ाव और कारोबारी अनुभवों को बेहद बेबाकी से साझा किया.

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21 साल की उम्र में 30 हजार रुपये और 30 वर्ग फुट के छोटे कियोस्क से शुरुआत करने वाले सागर आज 38 साल के हो चुके हैं और कंपनी करीब 1,100 करोड़ रुपये के रेवेन्यू के मुकाम तक पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि सपने इतने बड़े होने चाहिए कि वे आपको सोने न दें, लेकिन हर दिन खुशियों भरा नहीं होता, डर, चिंता और पीछे हटने का मन भी आता है.

₹30 हजार के कियोस्क से ब्रांड बनने की शुरुआत

व्यापारिक परिवार से आने वाले सागर ने बताया कि बचपन में दुर्गा पूजा के दौरान पिता की दुकान में पुराने कपड़ों के स्टॉक की पैकेजिंग बदलकर उन्हें ज्यादा दाम में बेच देता था. बेचने जैसे अनुभवों से उनमें बिक्री की समझ विकसित हुई. जब उन्होंने कॉलेज के बाद मोमो के कारोबार का विचार रखा, तो कई लोगों ने इसे लेकर हैरानी जताई, लेकिन उनके माता-पिता ने उन पर भरोसा किया.

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उन्होंने बताया कि उस दौर में भारत में मोमो मुख्य रूप से सड़कों के किनारे कम साफ-सफाई वाले माहौल में मिलते थे. उन्होंने इसे साफ-सुथरे और गुणवत्तापूर्ण रूप में पेश करने का फैसला किया. शुरुआत में वे स्पेंसर्स जैसे स्टोर में मोमो के टुकड़े काटकर ग्राहकों को चखवाते थे ताकि लोग स्वाद और गुणवत्ता पर भरोसा कर सकें. उनके सह-संस्थापक विनोद भी शुरुआती दौर में उनके साथ खड़े हुए.

साल 2026 की चुनौतियां: आग, युद्ध और फंडिंग की अड़चन

सागर दरयानी ने खुलकर स्वीकार किया कि बीते कुछ महीने उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे. उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में उनके एक वेयरहाउस के पास आग लगने की घटना हुई, जिसमें दो कर्मचारियों की जान चली गई और एक निवेशक ने टर्म शीट के बावजूद इंतजार करने का फैसला किया.

इसके बाद युद्ध और एलपीजी (LPG) की उपलब्धता व कीमतों से जुड़ी दिक्कतों के कारण रेस्तरां उद्योग पर दबाव आया, जिसका असर वैल्यूएशन पर भी दिखा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कंपनी ने अप्रैल से सितंबर के बीच सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ (SSSG) में डबल डिजिट की बढ़त दर्ज करके वापसी की. कोविड के दौर को याद करते हुए भी उन्होंने कहा कि 16 करोड़ रुपये मासिक रेवेन्यू से 90 लाख रुपये पर आने के बावजूद उन्होंने छह महीने तक कोई छंटनी नहीं की, जिससे कर्मचारियों के साथ गहरा भरोसा बना.

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मेंटल हेल्थ, झुकने की कला और आगे का रोडमैप

सफलता के पीछे की निजी चुनौतियों पर बात करते हुए सागर ने कहा कि हर किसी की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती. उन्होंने बताया कि वे खुद ओसीडी (OCD), थेरेपी और डिप्रेशन के दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन एक इंच भी आगे बढ़ते रहने की जिद ने उन्हें संभाले रखा.

उनके मुताबिक, "जब समुद्र की लहर आती है या पेड़ झुकता है, तो वह और मजबूत होता है. जीवन में विनम्रता, कर्म और सही को-फाउंडर का साथ बेहद जरूरी है." साथ ही उन्होंने कहा कि जब कोई आइडिया या उत्पाद बाजार में न चले, तो भावनात्मक जिद के बजाय 'प्लान बी' या 'प्लान सी' अपनाने की ईमानदारी होनी चाहिए.

आगे की योजनाओं पर सागर ने कहा कि 'वाउ! मोमो' अब सिर्फ रेस्तरां नहीं, बल्कि फैक्ट्री और एफएमसीजी (FMCG) स्तर पर भी विस्तार कर रहा है. उन्होंने 50 साल की उम्र तक 50 अस्पताल बनाने और हर मोमो प्लेट की बिक्री से एक रुपये जोड़कर सामाजिक कामों में योगदान देने का लक्ष्य भी साझा किया.

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