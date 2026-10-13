scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार में छाेटे भाई के सामने ही नाबालिग ने किया मासूम बच्ची से रेप

बिहार के खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि बच्ची खेत के पास बकरी चरा रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाला एक नाबालिग लड़का उसे सुनसान जगह पर ले गया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया. घटना के दौरान बच्ची का छोटा भाई भी वहां मौजूद था. उसने इस घटना की सूचना अपने परिजन को दी.

Advertisement
X
बिहार में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म(photo:itg)
बिहार में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म(photo:itg)

क दिल दहला देने वाली घटना खगड़िया जिले से सामने आई है. जहां एक मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यह घटना खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र की है. जानकारी के अनुसार एक नाबालिग बच्ची अपने घर से कुछ दूर खेतों की तरफ बकरी चरा रही थी. इस दौरान उसके साथ उसका छोटा भाई भी था. उसी दौरान पड़ोस का एक नाबालिग लड़का वहां पहुंचा और छोटा भाई के सामने बहन को खींचते हुए सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया.

पीड़िता का छोटा भाई वहीं पर मौजूद था. वह देखकर घबरा गया और डर के मारे कुछ समझ नहीं पाया और दौड़कर घर पहुंचा. घर पहुंचकर उसने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. बच्चे की बात सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए. परिजन तुरंत खेत की तरफ भागे और बच्ची की ढूंढना शुरू कर दिया. कुछ देर की तलाश के बाद बच्ची जख्मी हालत में मिली. परिजन तुरंत उसे घर लाए और इस मामले की सूचनी पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही मानसी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया. डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है और उसका इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें: दुष्कर्म पीड़ित 14 वर्षीय दलित किशोरी की मौत, प्रसव के दौरान मृत बच्चे को दिया जन्म

सम्बंधित ख़बरें

court demo
8 साल की बच्ची की हत्या एवं यौन उत्पीड़न में दोषी को फांसी
Encounter of murder and rape accused up Police action
हत्या और दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर... मेरठ से ललितपुर तक एक्शन
Delhi rape Case
14 साल की बेटी ने खोला घर का राज, पिता पर दुष्कर्म और मां पर साथ देने का आरोप
कोल्हापुर में पंचगंगा नदी परिसर के पास 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है (Photo: ITG)
बाग में खेलने के बहाने 5 साल की बच्ची को ले गया, फिर...
Meerut Teenager raped by constable
मेरठ में किशोरी से रेप, कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर कई बार किया दुष्कर्म
Advertisement


इस मामले में खगड़िया के एसपी पुष्कर आनंद ने बताया कि आरोपी भी नाबालिग है. पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. एसपी ने बताया कि मानसी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है. उसे हिरासत में ले लिया गया है. पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद गांव में लोगों में काफी आक्रोश है. लोग आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    प्रोटेस्ट के बीच एक्टिव हुआ पाकिस्तानी टूलकिट, राहुल गांधी को लेकर फैलाया यह झूठ |
    खुली जीप, दोनों हाथ से तलवारबाजी... वायरल हो रहा महिलाओं के करतब का ये वीडियो! |
    वन भूमि पर कब्जा रोकने पहुंची टीम पर हमला, युवक के ऊपर से गुजरा ट्रैक्टर का पहिया; डिप्टी रेंजर का फूटा सिर |
    सारा तेंदुलकर के बर्थडे पर भाभी सानिया का खास सरप्राइज, शेयर कीं तस्वीरें |
    गीले होते ही कपड़ों का रंग गहरा क्यों पड़ जाता है? वजह जानकर चौंक जाएंगे |
    'कपड़े उतारकर नाच', सेट पर डायरेक्टर ने की बदतमीजी, तनुश्री ने गुस्से में घूरा, खोली इंडस्ट्री की पोल |
    24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर! 160 की रफ्तार, बर्थ-टॉयलेट से इंटीरियर तक दिखेगा चेंज... मिलेंगी ये नई सुविधाएं |
    बिहार में युवाओं के लिए बड़ी सौगात: पटना में बनेगा टेक पार्क, बरसेंगी 5000 से ज्यादा नई नौकरियां |
    पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाना पड़ रहा भारी, परविंदर झोटा से पहले इन एंट्री ड्रग एक्टिविस्ट लोगों की गई जान |
    क्या नेपाल भाग गई श्रद्धा? लखनऊ के शिवा शर्मा मर्डर केस में बड़ा मोड़... हिस्ट्रीशीटर की एंट्री, रंगदारी का जिक्र
    Advertisement