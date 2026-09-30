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दुष्कर्म पीड़ित 14 वर्षीय दलित किशोरी की मौत, प्रसव के दौरान मृत बच्चे को दिया जन्म

सोनभद्र के घोरावल में दुष्कर्म की पीड़ित 14 वर्षीय दलित किशोरी की प्रसव के बाद मौत हो गई. किशोरी ने अस्पताल में मृत बच्चे को जन्म दिया था. तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी जान चली गई. इस मामले में पुलिस पहले ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत की वजह की जांच की जा रही है.

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अगस्त में दर्ज हुआ था दुष्कर्म का केस.(Photo: Screengrab)
अगस्त में दर्ज हुआ था दुष्कर्म का केस.(Photo: Screengrab)

सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र से बेहद गंभीर मामला सामने आया है. दुष्कर्म की पीड़ित 14 वर्षीय दलित किशोरी की प्रसव के बाद मौत हो गई. अस्पताल में प्रसव के दौरान उसने मृत बच्चे को जन्म दिया था. इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घोरावल कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार सिंह के मुताबिक, किशोरी को पीलिया की शिकायत थी. तबीयत खराब होने पर परिवार के लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था.

यह भी पढ़ें: 'खाना एकदम लाजवाब...', सोनभद्र के स्कूलों में PM पोषण योजना से मुरीद हुए बच्चे-अभिभावक

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अस्पताल में प्रसव के बाद किशोरी ने मृत बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद उसकी हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत की वजह स्पष्ट होने की बात कही जा रही है.

अगस्त में दर्ज हुआ था दुष्कर्म का केस

पुलिस के मुताबिक, इसी मामले में अगस्त महीने में घोरावल कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. किशोरी के गांव में रहने वाले एक युवक पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी.

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया था.

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक अभी भी जेल में बंद है. वहीं, किशोरी की मौत के बाद पुलिस ने मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने के साथ मौत की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की वजह

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किशोरी की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. इसके बाद उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

दुष्कर्म के इस मामले में नाबालिग पीड़िता की प्रसव के बाद हुई मौत ने घटना को और गंभीर बना दिया है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच में जुटी है.

पुलिस के मुताबिक, मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

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