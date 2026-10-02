Soya Chana Dal Sabji: घर में नहीं है कोई सब्जी? चना दाल-सोया बड़ी से बनाएं टेस्टी मसालेदार सब्जी, रोटी-चावल के साथ लगेगी लाजवाब

Soya Chana Dal Sabji: सुबह-सुबह जब किचन में सब्जियों की टोकरी खाली नजर आए तो अक्सर समझ नहीं आता कि आखिर आज खाने में क्या बनाया जाए. ऐसे में अगर आपके घर में चना दाल और सोया चंक्स रखे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इन दोनों चीजों से आप ऐसी स्वादिष्ट सब्जी तैयार कर सकते हैं, जिसका स्वाद आपको किसी रेस्टोरेंट की ग्रेवी जैसा लग सकता है.

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खास बात ये है कि ये सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि वेजिटेरियन लोगों की डाइट में प्रोटीन वाले फूड शामिल करने का भी एक आसान तरीका है. इस सब्जी में चना दाल की गाढ़ी ग्रेवी के साथ मसालेदार और भुना हुआ सोया डाला जाता है. सोया को पहले गर्म पानी में भिगोया जाता है और फिर अलग से मसालों के साथ भूनकर ग्रेवी में मिलाया जाता है. यही तरीका इसके स्वाद और टेक्सचर को खास बनाता है.



चना दाल-सोया की सब्जी के लिए इंग्रेडिएंट्स:



दाल और सोया के लिए

¾ कप चना दाल (करीब 150 ग्राम)

1 कप सोया चंक्स

1 बड़ी इलायची

½ चम्मच हल्दी

स्वादानुसार नमक

करीब 1½ कप पानी

ग्रेवी के लिए

2 प्याज, स्लाइस किए हुए

2 टमाटर

1 इंच अदरक

5-6 लहसुन की कलियां

2-3 हरी मिर्च

½ चम्मच जीरा

चुटकी भर हींग

1 तेजपत्ता

1 छोटी दालचीनी

1 इलायची

3-4 लौंग

थोड़ी सी काली मिर्च

2 सूखी लाल मिर्च

½ चम्मच हल्दी

1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च

स्वादानुसार नमक

2-3 चम्मच दही

1 चम्मच भुना जीरा पाउडर

1 चम्मच धनिया पाउडर

½ चम्मच गरम मसाला

½-1 चम्मच कसूरी मेथी

सरसों का तेल, जरूरत के अनुसार

बनाने का तरीका



1. सबसे पहले सोया चंक्स को पानी से अच्छी तरह धो लें. अब इन्हें गर्म पानी में करीब 40-45 मिनट के लिए भिगोकर रखें. सोया पानी सोखकर फूल जाएगा. सोया को इस रेसिपी में सीधे उबालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो सकता है. यहां इसका टेक्सचर बनाए रखना जरूरी है. इसी तरह चना दाल को भी अच्छी तरह धोकर करीब 45 मिनट पानी में भिगो दें.

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2. अब भीगी हुई चना दाल को कुकर में डालें. इसमें बड़ी इलायची, हल्दी, नमक और करीब 1½ कप पानी डालें. कुकर को तेज आंच पर रखें और एक सीटी आने दें. इसके बाद गैस को धीमा कर दें और करीब 10 मिनट तक पकाएं. ध्यान रखें कि दाल पूरी तरह घुलकर पेस्ट न बने. दाल को करीब 90% पकाना है, जिससे वो थोड़ी खड़ी रहे. यही इस सब्जी का सही टेक्सचर देगा.

3. अब कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें जीरा, हींग, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च डालें. अब इसमें स्लाइस किए हुए प्याज डालकर पहले तेज आंच पर पकाएं. इसके बाद आंच मीडियम करके प्याज को अच्छी तरह भूनें, जब तक उसका रंग गहरा सुनहरा-ब्राउन न हो जाए.

4. इस बीच टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को पीसकर पेस्ट तैयार कर लें.

5. जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो उसे कढ़ाई के किनारे कर दें और बीच में तैयार किया हुआ टमाटर पेस्ट डालें. इसमें नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी लाल मिर्च डालकर मसाले को अच्छी तरह भूनें. जब टमाटर का पेस्ट गाढ़ा और जैमी टेक्सचर का हो जाए और तेल अलग होने लगे, तब समझें कि मसाला अच्छी तरह भुन चुका है.

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6. अब गैस बंद करके दही डालें. साथ ही भुना जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालकर तेजी से मिलाएं. इसके बाद गैस दोबारा ऑन करके मीडियम आंच पर मसाले को अच्छी तरह भून लें.

7. अब पकी हुई चना दाल को तैयार ग्रेवी में डालें. इसे कुछ देर अच्छी तरह भूनें. दाल में मौजूद स्टार्च ग्रेवी को धीरे-धीरे गाढ़ा करने लगेगा. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सेट करें और कुछ देर पकाएं. यही स्टेप इस सब्जी को गाढ़ी और रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी देने में मदद करेगा.

8. अब भीगे हुए सोया चंक्स को अच्छी तरह निचोड़ लें. पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और उसमें सोया डालें. इसमें थोड़ा नमक और हल्दी डालकर तेज आंच पर भूनें. सोया में हल्का सुनहरा रंग आने लगे और बाहर से इसका टेक्सचर थोड़ा क्रिस्पी जबकि अंदर से जूसी रहे, तब गैस बंद कर दें.

9. अब भुने हुए सोया चंक्स को दाल की ग्रेवी में डालें. इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डालें. थोड़ा सा पानी डालकर सब्जी को धीमी आंच पर ढककर करीब 5 मिनट पकाएं, ताकि सोया ग्रेवी के मसालों का स्वाद अच्छी तरह सोख ले.

10. बस आपकी चना दाल और सोया की स्वादिष्ट, मसालेदार और प्रोटीन वाली सब्जी तैयार है. इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ गर्मागर्म सर्व कर सकते हैं.

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एक छोटी सी ट्रिक बदल देगी पूरी सब्जी का स्वाद

इस रेसिपी में सबसे जरूरी चीज सिर्फ सामग्री नहीं, बल्कि उनका टेक्सचर है. चना दाल को पूरी तरह गलाने के बजाय करीब 90% तक पकाना और सोया को अलग से तेज आंच पर भूनना इस सब्जी को खास बनाता है.

दाल का स्टार्च ग्रेवी को गाढ़ा करता है, जबकि भुना हुआ सोया इसमें हल्का चटपटा स्वाद और अलग टेक्सचर देता है. यानी घर में सब्जी न होने पर भी चना दाल और सोया जैसी साधारण चीजों से एक ऐसा खाना तैयार किया जा सकता है जो स्वाद में बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा.

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