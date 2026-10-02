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प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं कटरीना कैफ, विक्की कौशल बोले- पत्नी को खुश देखा

कटरीना कैफ को कुछ वक्त पहले भयंकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मां बनने के बाद उनका वजन बढ़ा. अब कटरीना की लाइफ के इस फेज पर विक्की कौशल ने बात की और बताया कि कैसे वो एक्ट्रेस के लिए खुश हैं.

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विक्की ने कटरीना के मां बनने पर कही दिल की बात (Photo: Yogen Shah)
विक्की ने कटरीना के मां बनने पर कही दिल की बात (Photo: Yogen Shah)

विक्की कौशल और कटरीना कैफ पिछले साल नवंबर में अपने बेटे विहान के पेरेंट्स बने थे. एक लंबे इंतजार के बाद, कटरीना मां बनी थीं और उनके लिए इंडस्ट्री में हर कोई खुश भी था. लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस पब्लिक में नजर आईं, उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. मां बनने के बाद पोस्टपार्टम से गुजर रहीं एक्ट्रेस का वजन काफी बढ़ गया था जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें बॉडीशेम करना शुरू किया. सोशल मीडिया पर कटरीना के लिए तरह-तरह की बातें लिखी गईं. 

ये घटना कुछ ही हफ्ते पुरानी है, जब गणपति सेलिब्रेशन के दौरान वो और विक्की नजर आए थे. हालांकि कटरीना के सपोर्ट में कई लोग उतरे थे, यहां तक कि सलमान खान ने भी अपने रियलिटी शो पर इसके बारे में बात की थी. इसके बाद विक्की कौशल की चुप्पी पर सवाल उठाए गए. अब एक्टर ने अपनी पत्नी कटरीना कैफ की मदरहुड लाइफ और बेटे विहान के आने पर पहली बार बात की है. 

पिता बनने पर बोले विक्की

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एक यूट्यूब चैनल पर विक्की ने पिता बनने पर कहा- आप इस बदलाव को इस तरह नहीं बता सकते कि आखिर क्या और कैसे बदला है. लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये मेरे लिए बेहद जादुई एक्सपीरियंस और एहसास है. मुझे नहीं लगता कि इसे पूरी तरह शब्दों में बयां करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द हैं. 

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'जब आपका बच्चा हंसता है, उसकी पहली किलकारी सुनाई देती है, वो पहली बार कोई नया एक्सप्रेशन देता है या कोई नई हरकत करता है, तो हर दिन का हर छोटा-सा पल बहुत खास लगता है. उसे देखना और उन पलों को महसूस करना वाकई शानदार है. कहते हैं कि इंसान कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन पिछले 10 महीनों में मैंने ऐसे कई पल जिए हैं, जब मुझे लगा कि बस, यही काफी है. मेरी जिंदगी पूरी है और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए.' 

बेटे पर फिदा कटरीना

विक्की ने आगे अपनी पत्नी कटरीना कैफ को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा- उस पल अपनी पत्नी की खुशी देखना, अपने बच्चे को हंसते हुए देखना और खुद उस पल का हिस्सा होना... आपको लगता है कि काश इस पल को यहीं रोक पाते और कुछ देर और इसी तरह जी पाते. ये एहसास वाकई शानदार है. मुझे लगता है कि इससे इंसान भावनाओं को लेकर और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है. साथ ही, वो और ज्यादा जिम्मेदार भी बनता है, क्योंकि अब आपको वही करना है, जिसकी आप दूसरों को सीख देते हैं.

'आपके बच्चे की पहली सीख अनजाने में वही होती है, जो वो घर पर आपको करते हुए देखता है. वो इन सारी चीजों को अपने अंदर लेता जाता है. इसलिए पिछले 10 महीनों में मैंने जितना खुद पर ध्यान दिया है, उतना पहले कभी नहीं दिया. आपको खुद वैसा बनना पड़ता है, जिससे आपका बच्चा आपसे कुछ अच्छा सीख सके. मेरे लिए यही सबसे बड़ी सीख रही है.' बता दें कि विक्की और कटरीना के बेटे विहान का जन्म 7 नवंबर 2025 को हुआ था. 

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