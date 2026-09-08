scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाढ़ में भी नहीं डिगा हौसला... दोनों घरों में भरा है पानी, फिर भी नाव पर ले गया बारात, शफीक ने रचाया फरहद से निकाह

Katihar Bihar Unique Boat Wedding: कटिहार में भयावह बाढ़ के बीच निकली नाव पर बारात. शफीक ने 80 बारातियों संग पहुंचकर फरहद से रचाया निकाह. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Advertisement
X
नाव से आई बारात और नाव से ही हुई दुल्हन की विदाई.(Photo:ITG)
नाव से आई बारात और नाव से ही हुई दुल्हन की विदाई.(Photo:ITG)

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिले इस समय भीषण त्रासदी झेल रहे हैं. कटिहार जिले में गंगा, कोसी, ब्रांडी और कारी कोसी नदियों का जलस्तर उफान पर है, जिससे करीब 4 प्रखंडों की 4 लाख आबादी बुरी तरह प्रभावित है. लोग अपने घर-बार छोड़कर ऊंचे स्थानों और बांधों पर शरण लेने को मजबूर हैं.

लेकिन इस भयानक प्राकृतिक आपदा और चारों तरफ फैले पानी के बीच से एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है. आपदा की इस घड़ी में मनिहारी और बरारी प्रखंड के बीच नाव पर सवार होकर एक अनोखी बारात निकली और सभी रस्मों के साथ शफीक और फरहद का निकाह संपन्न हुआ.

बाढ़ के पानी को चीरकर पहुंची 80 बारातियों की नाव

मनिहारी प्रखंड की कलीगंज पंचायत स्थित चिकनी टोला के रहने वाले शफीक का निकाह बरारी प्रखंड के झरकाहा गांव की रहने वाली फरहद के साथ तय हुआ था. शफीक दिल्ली की एक कपड़ा फैक्ट्री में सिलाई का काम करता है.

सम्बंधित ख़बरें

DM sits in the classroom as a student
'गुरुजी आप पढ़ाइए, आज हम भी बैठेंगे', क्लास में पहुंचीं DM, Video
rain and floods
ब‍िहार में उफनाई नद‍ियां, लोगों के घर और आंगन तक बह रहा दर‍िया, देखें
Bihar Supaul
मदरसे में समोसा-मिठाई खाने से 4 छात्राएं बीमार, एक की मौत
Bihar rain and floods
पटना से भागलपुर, मुंगेर तक तक सबकुछ डूबा, अब IMD का बड़ा अलर्ट
Tejashwi Yadav PM Modi
बिहार में बाढ़ के चलते हालात खराब, तेजस्वी ने केंद्र से की ये मांग

दोनों परिवारों ने निकाह की तारीख 8 सितंबर तय की थी. हालांकि, तारीख तय होने के बाद इलाके में बाढ़ का तांडव शुरू हो गया और दूल्हे व दुल्हन दोनों के घरों में पानी भर गया. इसके बावजूद दूल्हे शफीक ने हार नहीं मानी. शफीक का कहना था कि "वादा तो वादा होता है, जुबान दी है तो निकाह तय तारीख पर ही होगा." शफीक करीब 80 बारातियों को लेकर नाव पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा.

Advertisement

दुल्हन के नाना बोले: दोनों घरों में पानी, फिर भी पूरी की रस्म

दुल्हन फरहद के नाना जहांगीर ने भावुक होते हुए बताया कि जब निकाह की तारीख तय हुई थी, तब स्थिति इतनी भयावह नहीं थी. लेकिन बाद में पानी अचानक बढ़ गया.

नाना ने बताया कि जलभराव के कारण निकाह की रस्मों को पूरा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. दुल्हन अपने ससुराल जाकर भी अभी पानी के बीच ही रहेगी, क्योंकि वहां भी चारों तरफ जलभराव है. लेकिन तय सीमा में रस्म निभाना धार्मिक और सामाजिक रूप से जरूरी था.

निकाह के बाद दूल्हा शफीक अपनी नई-नवेली दुल्हन फरहद को उसी नाव पर बैठाकर वापस अपने घर ले गया.

आपदा में उम्मीद का संदेश

कटिहार जिले में जहां लाखों लोग बाढ़ के कारण दाने-दाने को मोहताज हैं और सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं, वहीं शफीक और फरहद की यह अनोखी शादी एक सकारात्मक संदेश देती है. यह शादी साबित करती है कि अगर इरादे बुलंद हों, तो रास्ते भले ही जलमग्न हो जाएं, लेकिन इंसान अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बाढ़ में भी नहीं डिगा हौसला... दोनों घरों में भरा है पानी, फिर भी नाव पर ले गया बारात, शफीक ने रचाया फरहद से निकाह |
    पीएम मोदी का धुरंधर स्टाइल, 'जेन-Z शो' रहा हाउसफुल, देखें दस्तक |
    'हम लोग हमेशा कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं...', कंगना ने अफसरों को लगाई लताड़ |
    सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्रों ने खाली किए PG, कॉलेज ने कैंपस में रहने की व्यवस्था की |
    'गुजरात और देश के बाकी हिस्सों के बीच दीवार खड़ी कर रहा केंद्र', बोले उद्धव ठाकरे |
    Bigg Boss 20: काजी तौकीर संग तुलना पर भड़के शालीन भनोट, बोले- मैं एक ही हूं |
    मुंबई में पीएम मोदी के कार्यक्रम में पिस्टल लेकर कैसे पहुंचा संदिग्ध? देखें ब्लैक एंड व्हाइट |
    'वो बेचारा है, जो कह रहा है कहने दीजिए...', प्रशांत किशोर पर सीएम सम्राट का पलटवार |
    'बेटे की मौत से टूट चुका हूं, आप अपने बच्चों को पढ़ने दिल्ली न भेजना...', सत्य निकेतन हादसे में 21 साल के अर्पित ने गंवाई जान, पिता फफक पड़े |
    UK: एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी से मचा हड़कंप, सैकड़ों उड़ानों पर असर
    Advertisement