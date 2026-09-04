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नीतीश कुमार के बेटे निशांत के स्वागत में JDU नेता के गले ये 7 लाख की चेन गायब, CCTV खंगाल रही पुलिस

मुजफ्फरपुर के सकरी चौक पर नीतीश कुमार बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के स्वागत कार्यक्रम के दौरान JDU नेता राजेश मंडल की करीब 7 लाख रुपये कीमत की सोने की चेन गायब हो गई. मंत्री को माला पहनाने के दौरान भीड़ और धक्का-मुक्की के बीच चेन गायब होने का शक है. राजेश मंडल ने तुर्की थाने में आवेदन दिया है. पुलिस कार्यक्रम के वीडियो और आसपास के CCTV फुटेज खंगालकर संदिग्ध की पहचान में जुटी है.

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जेडीयू नेता राकेश मंडल ने जैसे ही गले पर हाथ लगाया उन्हें अपनी सोने की चेन गायब होने का पता चला (Photo: ITG)
जेडीयू नेता राकेश मंडल ने जैसे ही गले पर हाथ लगाया उन्हें अपनी सोने की चेन गायब होने का पता चला (Photo: ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के स्वागत कार्यक्रम के दौरान चोरी की घटना सामने आई है. सकरी चौक पर स्वागत के दौरान JDU नेता राजेश मंडल के गले से करीब 7 लाख रुपये कीमत की सोने की चेन गायब हो गई. घटना के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामला तुर्की थाना क्षेत्र के सकरी चौक का है. यहां स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुजफ्फरपुर पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में JDU कार्यकर्ता और स्थानीय नेता जुटे थे. स्वागत कार्यक्रम के दौरान भीड़ इतनी ज्यादा थी कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी बनी. इसी दौरान चेन गायब होने की आशंका जताई जा रही है. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब राजेश मंडल ने अपने गले पर हाथ लगाया तो उन्हें चेन गायब होने की जानकारी हुई. इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी. 

जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुजफ्फरपुर आगमन को लेकर सकरी चौक पर स्वागत की तैयारी की गई थी. मंत्री का काफिला जैसे ही वहां पहुंचा, JDU कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की भीड़ जमा हो गई. राजेश मंडल भी स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे. वह मंत्री को माला पहनाने के लिए आगे बढ़े. इसी दौरान आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. स्वागत के दौरान धक्का-मुक्की भी हुई. राजेश मंडल का कहना है कि इसी भीड़ के दौरान उनके गले से सोने की चेन गायब हो गई. हालांकि, उन्हें यह पता नहीं चल सका कि किसी ने चेन खींचकर निकाल ली या धक्का-मुक्की के दौरान चेन टूटकर कहीं गिर गई. लेकिन जिस समय चेन गायब हुई, उसे देखते हुए उन्हें आशंका है कि किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया.

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करीब 7 लाख रुपये की बताई जा रही है चेन

JDU नेता राजेश मंडल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि गायब हुई सोने की चेन की कीमत करीब 7 लाख रुपये है. उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. राजेश मंडल के मुताबिक, स्वागत कार्यक्रम के दौरान वह पूरी तरह भीड़ के बीच थे. मंत्री को माला पहनाने के दौरान कई लोग उनके आसपास मौजूद थे. इसी दौरान चेन को लेकर उन्हें कुछ पता नहीं चला. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब उन्होंने गले पर हाथ लगाया तो चेन वहां नहीं थी. इसके बाद उन्होंने आसपास भी तलाश की, लेकिन चेन का कोई पता नहीं चला. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि चेन वास्तव में चोरी हुई है या धक्का-मुक्की के दौरान टूटकर गिर गई.

अपनी चेन दिखाते JDU नेता राकेश मंडल

पुलिस ने शुरू की जांच, CCTV फुटेज खंगाल रही

घटना की जानकारी मिलने के बाद तुर्की थाना पुलिस जांच में जुट गई है. तुर्की थानाध्यक्ष सह सब इंस्पेक्टर सेंटू कुमार ने घटना की पुष्टि की है. पुलिस के मुताबिक, JDU नेता की ओर से लिखित आवेदन मिला है और मामले की जांच की जा रही है. जांच का सबसे अहम हिस्सा कार्यक्रम के दौरान बनाए गए वीडियो और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज हो सकती है. पुलिस सकरी चौक और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है. इसके अलावा मंत्री के वीआईपी मूवमेंट के दौरान बनाए गए वीडियो फुटेज को भी देखा जा रहा है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि स्वागत के दौरान राजेश मंडल के आसपास कौन-कौन लोग मौजूद थे.

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भीड़ में कौन था सबसे करीब, फुटेज से खुलेगा राज

अब पुलिस की नजर उन लोगों पर है जो स्वागत के दौरान राजेश मंडल के बिल्कुल आसपास थे. फुटेज के जरिए यह देखा जाएगा कि उनके गले तक किसी व्यक्ति की पहुंच हुई थी या नहीं. अगर चेन किसी ने खींचकर निकाली है तो CCTV फुटेज से संदिग्ध की पहचान करने में मदद मिल सकती है. वहीं अगर चेन धक्का-मुक्की के दौरान टूटकर गिरी है तो पुलिस फुटेज के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि चेन गिरने के बाद उसे किसी ने उठाया या नहीं. मामले में अभी पुलिस ने किसी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी है.

आवेदन के बाद बढ़ी पुलिस की सक्रियता

राजेश मंडल ने घटना को लेकर तुर्की थाने में लिखित आवेदन दिया है. पुलिस अब आवेदन में बताए गए घटनाक्रम और उपलब्ध वीडियो फुटेज का मिलान कर रही है. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान वहां कोई संदिग्ध व्यक्ति मौजूद था या नहीं. आसपास के CCTV कैमरों से कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि चेन चोरी हुई, किसी ने उसे खींचकर निकाला या फिर धक्का-मुक्की के दौरान वह टूटकर गिर गई.

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