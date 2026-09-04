How To Clean Lunch Box Bag: दाल या सब्जी गिरने से गंदा हो गया है लंच बैग? बिना धोए साफ करने के लिए आजमाएं ये 3 आसान तरीके, बदबू भी होगी दूर

How To Clean Lunch Box Bag: बच्चे स्कूल जा रहे हों या बडे़ ऑफिस, दोनों में एक चीज कॉमन होती है और वो है लंच बॉक्स. आज कल लंच बॉक्स के साथ बैग्स भी आते हैं. ऑफिस या स्कूल जाते समय लंच बैग में खाना ले जाना बहुत आसान हो जाता है. लेकिन लगातार इस्तेमाल के कारण ये धीरे-धीरे गंदे हो जाते हैं. ऐसे में इन्हें साफ और बदबू से दूर रखना कई बार मुश्किल हो जाता है. खासकर जब बैग में दाल, सब्जी, चटनी या दूध की थोड़ी-सी बूंद गिर जाए और समय पर साफ न हो, तो सफाई बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है. ऊपर से बैग को सिर्फ गीले कपड़े से पोंछ देने पर लगता है कि सफाई हो गई, लेकिन अंदर छिपी गंदगी और खाने की नमी बदबू की वजह बन सकती है.

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अगर आपके लंच बैग से भी बार-बार अजीब सी महक आ रही है, तो हर बार नया बैग खरीदने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीकों से आप बैग की अंदरूनी सफाई कर सकते हैं और बदबू को कम करने में मदद पा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे लंच बॉक्स बैग की आसानी से सफाई की जा सकती है.



कोनों में छिपी गंदगी साफ करना जरूरी

लंच बैग को लोग ऊपर से तो साफ कर देते हैं, लेकिन इसके कोने, जिप के आसपास और सिलाई वाली जगहों पर खाने के छोटे-छोटे टुकड़े अक्सर फंस जाते हैं. इसी गंदगी की वजह से समय के साथ लंच बॉक्स बैग में बदबू आने लगती है.

इस तरह कि छिपी गंदगी को साफ करने के लिए एक पुराना टूथब्रश लें और उसे हल्के साबुन या डिटर्जेंट वाले पानी में भिगो लें. अब इससे बैग के कोनों, सिलाई और जिप के आसपास धीरे-धीरे सफाई करें. इसके बाद साफ गीले कपड़े से पोंछकर बैग को अच्छी तरह हवा में सुखा दें.

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दूध या दाल गिरने से आ रही है बदबू तो ये तरीका आजमाएं

अगर बैग में दूध, दही, पनीर, कढ़ी या कोई दूसरी खाने की चीज गिर गई है, तो साबुन-पानी से सफाई करने के बाद भी कई बार महक रह जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि खाने की चीजों के कुछ कण कपड़े या लाइनिंग में रह जाते हैं.

ऐसी कंडीशन में एंजाइम क्लीनर मददगार हो सकता है. जहां भी कुछ गिरा था, उस जगह पर थोड़ी मात्रा में क्लीनर लगाएं और पैकेट पर दिए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कुछ देर छोड़ने के बाद साफ कपड़े से पोंछ दें. इस्तेमाल से पहले ये जरूर देख लें कि वह आपके लंच बैग के मटेरियल के लिए सेफ है भी या नहीं.

थर्मल लंच बैग को भाप से करें साफ

इंसुलेटेड या थर्मल लंच बैग को बार-बार पानी में भिगोकर धोना सही नहीं होता. ऐसे बैग की सफाई के लिए भाप का तरीका अपनाया जा सकता है.

कपड़ों वाले स्टीमर की हल्की भाप बैग के अंदर के सरफेस पर दें. अगर स्टीमर नहीं है, तो गर्म पानी से निकलने वाली भाप के पास बैग को कुछ देर रखा जा सकता है, लेकिन बैग को उबलते पानी या बहुत गर्म सरफेस के सीधे कॉन्टैक्ट में न लाएं. भाप के बाद बैग को खुला छोड़कर पूरी तरह सूखने दें.

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दोबारा बदबू ना आए उसके लिए करें ये काम

लंच बैग को साफ करने के बाद उसे तुरंत बंद करके न रखें. पहले उसे पूरी तरह सूखने दें. खाना खत्म होने के बाद गंदे टिफिन को लंबे समय तक बैग में बंद रखने से भी बदबू बढ़ सकती है.

इसके अलावा, हफ्ते में कम से कम एक बार बैग की अंदरूनी लाइनिंग, कोनों और जिप वाले हिस्से की अच्छी तरह सफाई करें. इससे खाने के छोटे कण और नमी जमा होने से बचेंगे और बैग लंबे समय तक साफ-सुथरा बना रहेगा.

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